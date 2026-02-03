Започнаха ли правилата да се използват не по смисъл, а по възможност?

За първи път в българската политика партия предложи на президент да си избере председател на парламент, който пък после да е възможен служебен премиер.

За първи път виждаме идея, при която един от най-важните постове в държавата се мисли не като институционална функция, а като техническа врата.

Председателят на парламента - фигура, която по принцип трябва да гарантира баланса между властите, изведнъж се превръща в резервна гума на изпълнителната власт.

Формално - всичко е по Конституция. Политически - звучи като признание, че системата е изчерпала нормалните си решения. И че когато правилата започнат да се използват не по смисъл, а по възможност - институциите престават да работят като принцип и започват да работят като механизъм.

Консултациите на президента Йотова с партиите - необходим диалог или тупане на топката за вота? Дебат по темата в студиото на "Директно" със социолога и основател на "Маркет Линкс" Добромир Живков и политолога от агенция "Мяра" Светлин Тачев.

Гледайте целия разговор във видеото