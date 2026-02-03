Стана ясно кои са жертвите в хижа "Петрохан", ето имената им

Дечо В. на 45 г., Ивайло И. на 49 г. и Пламен Ст. на 51 г. - това са имената на тримата мъже, чиито трупове бяха открити в хижа "Петрохан". Техни познати твърдят, че мъжете са планинари и пещерняци. Обитават хижата от няколко години, пишат от bTV.

По непотвърдена информация, Ивайло е основният наемател. Сградата обаче не е негова, а на друг техен познат, който отново се казва Ивайло. За него се знае, че дълги години е живял и в чужбина.

От близки до разследването става ясно, че неговата майка преди 3-4 дни е получила съобщение, че синът ѝ няма да е сред живите. Оттогава нямала връзка с него. Едно от предположенията на разследващите вчера било, че той ще бъде едната от жертвите. Тъй като и той прекарвал не малко време в хижата и планината. Той обаче не е сред трите жертви.

По-рано днес кметът на село Гинци заяви, че е познавал една от жертвите - мъж на име Иво. По думите му той бил добро момче, затова го предупредил да не се занимава с останалите в хижата.

Рейнджъри от Българска рейнджърска служба

Според първоначалната информация, жертвите са част от първата Българска рейнджърска служба. Те съществуват от 2020 година и организацията им се казва Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ). Създадена е като сдружение в обществена полза по модел на утвърдени световни рейнджърски структури.

Организацията е пълноправен член на EUROPARC Federation и на Световната и Европейската рейнджърски федерации (IRF и ERF) и от 2022 година има споразумение с Министерството на околната среда и водите за сътрудничество в областта на контрола и опазването на защитените територии в България.

Агенцията работи в тясна връзка с европейски и чуждестранни институции и организации и притежава първата по рода си напълно оборудвана високопланинска база за обучение на рейнджъри в местността Петрохан, Западна Стара планина. По техни данни за неколкогодишното им съществуване са постигнати значителни успехи по опазването на Защитена зона "Западна Стара планина и Предбалкан", като в районите на действие на планинските патрули и рейнджърите от базата проблемите с бракониерство, незаконен дърводобив и груби нарушения на природозащитните мерки са сведени на практика до нула.

През 2022 година НАКЗТ стартира за първи път в България пилотен проект за въздушно наблюдение в защитени територии посредством високоспециализирани дронове от последно поколение позволяващи автономно инфрачервено и оптично наблюдение от стационарни и мобилни командни центрове на обширни райони от голяма височина. От базата на Агенцията на Петрохан към септември 2022 година се осъществява ежедневно въздушно наблюдение на район с площ от 700 кв. км.

Бившият зам.-ректор на академията на МВР доц. Милен Иванов отбеляза пред Нова тв, че има редица неясноти покрай споменатата неправителствена организация, а една от тях е регистрацията ѝ. "Абсурд е да има такова име. Наподобяване на названия на държавни органи няма как да мине през Агенцията по вписванията. Териториалното подразделение на ДАНС къде е било? През 2022 г., когато започна войната в Украйна, се появява паравоенна организация на 20 км от София, която огражда територии. Конституцията изрично забранява създаването на военизирани организации. Тези хора са се разхождали свободно из Балкана, проверявали са документи на преминаващи и са ограничавали свободата им на движение. Къде е била и ОД на МВР? Имало е сигнали от страна на местната власт, но как са отработени", попита доц. Иванов.

Според него откритите тела са били простреляни и наредени едно до друго. "Във Facebook групата на агенцията има снимки с "Белите каски" от Сирия, а това навява мисли за обезпокоителни отношения", посочи той.

Версиите

Налице са няколко водещи версии, по които ще се работи и през днешния ден, които включват - от убийство, до ритуално самоубийство. Събират се данни за загиналите, правят се разпити на техни познати и близки, проследяват се трафични данни, както и записи от охранителни камери и камерите на АПИ.

Назначени са аутопсии на телата. Тримата мъже са открити с огнестрелни рани в главата. До телата им са намерени и оръжия.

Според източници от разследването, е направен опит хижата, която от години се стопанисва от частно лице, да бъде запалена. Телата обаче не са обгорели.