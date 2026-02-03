IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кои бяха най-елегантните звезди на "Грами"?

Ето кои впечатлиха с тоалети

03.02.2026 | 22:00 ч. 2
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Престижните награди "Грами" се проведоха на 1-и февруари на бляскава церемония в Лос Анджелис, Калифорния. Както всеки път, много знаменитости впечатлиха с визиите си и изборите на тоалети. Кои бяха най-стилните звезди на събитието? Вижте тук. 

Сабрина Карпентър

26-годишната певица беше като принцеса на наградите. Тя позира по дълга бяла прозрачна рокля, която е с дълбоко деколте, нежни воали и флорални мотиви около корсета. Звездата показа сексапил. 

Били Айлиш

Младата певица не изневери на своя стил. Били пак заложи на ученическа и елегантна визия. Тя позира по широко черно сако, риза с черна вратовръзка, черна пола до коляно и бели чорапи, които също стигат до колената.

Лейди Гага

Звездата винаги е екстравагантна и очарова! 39-годишната Лейди Гага се появи по дълга черна рокля тип поло, цялата направена от пух и перушана. Роклята се влачи по земята и певицата пак внесе драматизъм.

Останалите и снимките вижте в teenproblem.net

