Иран освободи Ефран Солтани под гаранция

Иранецът Ефран Солтани, задържан във връзка с антиправителствени протести и осъден на смърт, е освободен под гаранция, сочат данни на група за правата на човека и иранските държавни медии, цитирани от CNN.

Солтани беше задържан на 10 януари в дома си във град Фардис, разположен на около 25 мили западно от Техеран. А обвинението беше в „събиране и съучастие срещу вътрешната сигурност на страната“, както и в „пропагандна дейност“ срещу режима, сочи информацията на държавния телевизионен оператор IRIB.

След ареста му Държавният департамент на САЩ и един от роднините на Солтани заявиха, че Иран планира да го екзекутират. Иранските съдебни власти обаче отхвърлиха тази информация и я обявиха за „изфабрикувани новини”.

По-късно семейството на Солтани заяви, че екзекуцията му е отложена. Доналд Тръмп коментира, че е получил уверения „от достоверни източници“, че няма план за екзекуции в Иран. Американският президент също така предупреди Иран да не екзекутира протестиращи, като предупреди, че в противен случай САЩ ще „предприемат решителни действия“.

По сведения на Hengaw, организация за правата на човека, базирана в Норвегия, Солтани е бил освободен под гаранция в събота. Иранската държавна медия Press TV също потвърди освобождаването на Солтани в публикация в Telegram.

Несигурната съдба на Солтани се превърна в един от най-шумните случаи в международен план по време на огромните антиправителствени протести, които разтърсиха Иран миналия месец.

На 19 януари CNN съобщи, че Солтани е в добро физическо здраве и е успял да се срещне със семейството си, отново базирайки се на данните на Hengaw и на един от неговите близки.

Роднината на Солтани - Сомайе, сподели в интервю за CNN миналия месец, че Ефран е „невероятно мил и добросърдечен млад мъж“, който „винаги се е борил за свободата на Иран“.

Според последните доклади на базираната в САЩ агенция за човешки права - HRANA, откакто протестите в Иран избухнаха миналия месец, над 6400 демонстранти са били убити и над 1000 са били арестувани. Още 11 280 смъртни случая са в процес на проверка, пише CNN.

Въпреки спирането на интернет, подробности за бруталните репресии продължиха да се появяват, като свидетели, активисти за правата на човека и медицински специалисти съобщиха пред CNN , че силите за сигурност са отприщили широко разпространено насилие срещу протестиращите.

Върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, призна, че хиляди иранци са били убити по време на повече от две седмици на безредици, но обвини Тръмп за някои от смъртните случаи, който според него „открито е насърчавал“ протестиращите, като им обещал американска „военна подкрепа“.

Докато протестите бушуваха, Тръмп насърчи иранците да продължат демонстрациите и да „превземат“ институциите на страната, уверявайки ги, че „помощта е на път“. Въпреки това, по време на протестите или последвалите репресии не последваха военни действия.

Вместо това, Тръмп сега обмисля мащабен удар срещу Иран, след като преговорите за ограничаване на ядрената програма на страната и производството на балистични ракети не постигнаха напредък, съобщиха пред CNN запознати с въпроса хора. САЩ също така са увеличили военното си присъствие в региона.

В публикация в Truth Social Wednesday, Тръмп поиска Иран да седне на масата за преговори, за да договори „справедлива и равноправна сделка –без ядрени оръжия“, предупреждавайки, че следващата атака на САЩ срещу страната „ще бъде много по-лоша“ от тази, която бяха извършени миналото лято срещу три ядрени обекта на Иран.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви пред CNN в неделя, че е „уверен, че можем да постигнем сделка“ със САЩ относно оръжейната програма на Техеран. Върховният лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, обаче възприе предизвикателен тон, предупреждавайки, че евентуална атака от страна на САЩ ще се сблъска със силен ответен удар.

„Американците трябва да знаят, че ако започнат война, този път това ще бъде регионална война“, каза той пред тълпа в джамията „Имам Хомейни“ в Техеран в неделя.

Иран има един от най-високите проценти на екзекуции в света и преди това е екзекутирал множество протестиращи след периоди на мащабни демонстрации и безредици.