Проектът „Трезор“: САЩ създават стратегически резерв от редки минерали

Съединените щати започват създаването на стратегически резерв от критични минерали, обяви президентът Доналд Тръмп. „Днес обявяваме създаването на стратегически резерв на САЩ от жизненоважни минерали за гражданска употреба при извънредна ситуация“, каза той.

Инициативата има за цел да ограничи зависимостта на Съединените щати от вноса на редкоземни елементи и други стратегически метали. Проектът, носещ името „Трезор“, предвижда мобилизирането на частни инвестиции на стойност 1,67 млрд. долара, комбинирани със заем от 10 млрд. долара, осигурен от Американската експортно-импортна банка (Ex-Im Bank). Средствата ще бъдат използвани за

закупуване и съхранение на минерали, предназначени за автомобилната индустрия

технологични компании и други производствени сектори.

По замисъл начинанието наподобява стратегическите петролни резерви на страната, но вместо суров петрол фокусът ще бъде върху ключови минерали като галий и кобалт. Те намират широко приложение – от смартфони и батерии до авиационни двигатели. Очаква се резервите да включват редкоземни елементи, критични минерали и други стратегически суровини, характеризиращи се със силни ценови колебания, съобщи БГНЕС.

Проектът представлява значителна стъпка към натрупване на ресурси, определяни като съществени за индустриалната икономика на САЩ, включително за автомобилния, аерокосмическия и енергийния сектор. Той е част от по-широките усилия на Доналд Тръмп за намаляване на зависимостта на американските

вериги за доставки от Китай – водещия световен доставчик и преработвател

на критични минерали.

В момента Съединените щати поддържат национален резерв от критични минерали, предназначен основно за нуждите на отбранителната индустрия, но не разполагат със запаси за граждански цели. Администрацията на Тръмп предприе и нетипичната стъпка да инвестира директно в американски минни компании с цел насърчаване на вътрешното производство и преработка на редкоземни елементи.

Паралелно с това Вашингтон вече е сключил споразумения за сътрудничество с държави като Австралия, Япония и Малайзия и възнамерява да разшири този подход.

