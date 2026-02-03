Поптодорова: Епстийн е имал връзка с руската престъпност за доставката на „млада плът“

Досиетата „Епстийн“ предизвикаха вулканична реакция - тази лава ще тече и залива много време напред различни държави и правителства. Това заяви по bTV вицепрезидентът на Атлантическия клуб и бивш посланик в Съединените щати Елена Поптодорова.

Тя обясни, че само половината от информацията по случая е разсекретена - 3 млн. страници 1800 снимки и 1200 видеозаписа.

„Това е меден капан. Цялата тази сценография се измисля да бъдат привличани хора във влияние от целия свят. Не е изненада, че България попада в списъка от държави. Словакия също излезе. Засега нямаме управляващи лица, което явно се дължи на неблизките отношения със САЩ. Много неща тепърва ще излизат“, каза Поптодорова.

В кореспонденцията с българи се споменава за „среща с правителствени служители и принцесата. Засега не е ясно кои са те. Според нея използваните имена са псевдоними.

„Това е съвсем съзнателна и организирана операция. Има данни за връзки на Епстийн с руската престъпност за доставката на „млада плът“. Още един любопитен детайл президентът Бил Клинтън и жена му Хилари са призовани да свидетелстват пред Комисията по надзора и те са отказали“, заяви дипломатът.

Според нея няма как името на настоящия държавен глава на САЩ Доналд Тръмп да отсъства, защото той е имал приятелски отношения с Епстийн, защото са се движели в общ социален кръг – на богаташите, които си устройват нестандартни забавления.

Тя е категорична, че информацията трудно може да се контролира и скоро всички подробности ще излязат.