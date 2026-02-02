И режисьорът на филма за Мелания на снимки с Епстийн

Режисьорът, стоящ зад новия документален филм на Мелания Тръмп, се появява в досиетата на Епстийн. Той може да бъде видян легнал на диван с Джефри Епстийн и две млади жени.

Снимки на Брет Ратнър, които може би са били направени в хола на къщата на Епстийн в Ню Йорк, бяха публикувани от Министерството на правосъдието ден след като режисьорът се появи на премиерата на филма, който беше обявен за негово завръщане, след обвинения в сексуално посегателство от шест жени през 2017 г.

Ратнър ​​отрече обвиненията и не беше осъден, но те изглежда спряха холивудската му кариера, която включваше сериала "Час пик", обичан от президента Тръмп, и блокбъстъри като "Х-Мен: Последната битка". Той беше нает отново като режисьор на "Мелания", филм, в който г-жа Тръмп беше сред продуцентите, показващ подготовката ѝ за завръщане в Белия дом в началото на миналата година.

Amazon плати 40 милиона долара (29,2 милиона британски лири) за документалния филм и според съобщенията е похарчил още 35 милиона долара за промотирането му.

В публикация в Instagram миналата седмица Ратнър ​​благодари на Мелания "за възможността да си сътрудничи с вас и за това, че ми е поверила да осъществя визията ви", казвайки, че очаква с нетърпение "да покаже на света каква невероятна първа дама сте!"

В рядък ход за документален филм, филмът получи широко разпространение в кината и въпреки че не се оказа харесван от критиците, продажбите в боксофиса от 7 милиона долара в Северна Америка представляват това, което наблюдателите определят като впечатляващ откриващ уикенд за документален филм.

Сериите от снимки на Ратнър ​​с Епстийн, публикувани сред най-новата огромна колекция от файлове, са направени преди две десетилетия. Твърди се, че режисьорът не се е срещал с Епстийн преди това и те не са се срещали отново след като са направени кадрите.

Жената, която прегръща в един кадър, се твърди, че е тогавашната му годеница. В друг кадър Ратнър ​​се появява с Епстийн, три други жени и френския модел-скаут Жан-Люк Брюнел, който почина в затвора през 2022 г., докато чакаше съдебен процес. Той беше обвинен в изнасилване на непълнолетни.

Запитан за последните документи на борда на Air Force One в събота вечер, Тръмп каза, че "някои много важни хора са му казали, че това не само го освобождава от отговорност, но е обратното на това, на което хората се надяваха, знаете, радикалната левица".

Президентът добави, че обмисля съдебен иск срещу писателя Майкъл Уолф и наследството на Епстийн. Имейли в предишно съобщение показват, че Уолф съветва Епстийн как може да "генерира положителна полза за вас", като говори открито за Тръмп, бивш приятел, който тогава беше кандидат за президент, или като действа, за да го "спаси" и да направи Тръмп негов длъжник.

"Уолф, който е третокласен писател, заговорничи с Джефри Епстийн, за да ми навреди политически или по друг начин, и това стана ясно", каза Тръмп. "Така че вероятно ще съдим Уолф за това... Може би наследството на Епстийн, предполагам. Не знам. Но със сигурност ще съдим Уолф."

В неделя бившият адвокат на Тръмп Тод Бланш, който сега е заместник-главен прокурор, заяви, че Министерството на правосъдието на САЩ все още смята, че в досиетата на Епстийн няма нищо, което би позволило нови съдебни преследвания.

"Не мога да говоря за никакви разследвания, но ще кажа следното, а именно, че през юли Министерството на правосъдието заяви, че сме прегледали досиетата, досиетата на Епстийн, и че в тях няма нищо, което да ни позволи да преследваме когото и да било", каза Бланш в предаването "Състояние на Съюза" на CNN. "След това публикувахме над три и половина милиона листчета хартия и целият свят може да ги разгледа и да види дали сме сгрешили. Има много кореспонденция, има много имейли, има много снимки – има много ужасни снимки, които изглежда са направени от Епстийн или хора около него, но това не ни позволява непременно да преследваме някого."

"Таймс" се свърза с Ратнър ​​за коментар.