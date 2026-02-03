Княз Кирил отрече да е имал връзка с Епстийн, нарече го "ужасен човек"

Княз Кирил отрече да е имал връзки с осъдения педофил Джефри Епстийн. Той е бил сред стотиците поканени на парти преди наградите на Британска академия за филмово и телевизионно изкуство (БАФТА) през 2017 г., но самият Епстийн не присъствал на него.

"Спомням си, че бях поканен на събитие от Джесика де Ротшилд", заяви княз Кирил пред "24 часа". "То беше за около 200 души, на което отидох заедно със г-жа Синди Финч. Епстийн не присъстваше."

Свързани статии Името на принц Кирил Сакскобургготски също е в документите Епстийн

"Всичко, което бих казал, е, че ако медиите разобличават педофилите, вместо да публикуват в репортажи кои са гостите на събития, на които Епстийн дори не е присъствал, светът ще бъде по-безопасно място за потенциалните жертви на такива ужасни хора", допълни още княз Кирил.

Сред останалите гости на партито преди БАФТА са били актьорът Ралф Файнс, дизайнерът Том Форд, продуцентът Стенли Бухтал, бизнесменът Андре Балаж, журналистката Кристиан Аманпур, режисьорът Саймън Къртис, сценаристът Кристофър Маккуори и др.