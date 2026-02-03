14-годишен намушка учителка във Франция

Учителка бе намушкана от ученик в училище днес в крайбрежния град Санари сюр Мер в Южна Франция, съобщи в публикация в „Екс“ френският министър на националното образование Едуар Жефре и добави, че незабавно тръгва към училището, предаде Ройтерс.

Телевизия Бе Еф Ем предаде, че 60-годишна учителка е била намушкана с нож в класната стая от 14-годишен ученик и животът ѝ е в опасност.

Ученикът е бил задържан, като мотивите му все още се изясняват, добави телевизията, цитирана от БТА.