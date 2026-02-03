IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
14-годишен намушка учителка във Франция

Тя е с опасност за живота

03.02.2026 | 19:22 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Учителка бе намушкана от ученик в училище днес в крайбрежния град Санари сюр Мер в Южна Франция, съобщи в публикация в „Екс“ френският министър на националното образование Едуар Жефре и добави, че незабавно тръгва към училището, предаде Ройтерс.

Телевизия Бе Еф Ем предаде, че 60-годишна учителка е била намушкана с нож в класната стая от 14-годишен ученик и животът ѝ е в опасност.

Ученикът е бил задържан, като мотивите му все още се изясняват, добави телевизията, цитирана от БТА.

