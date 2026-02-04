IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
14 мигранти са се удавили край гръцкия остров Хиос

Лодката им се сблъскала с катера на полицията при преследване

04.02.2026 | 07:50 ч. 3
Снимка БГНЕС

14 имигранти са загинали след инцидент край северния гръцки остров Хиос, съобщи Ройтерс, като цитира бреговата охрана.

Граничните полицаи се опитали да попречат на моторна лодка да спре близо до брега, за да слязат близо 35 мигранти.

По време на продължилото преследване двата плавателни съда са се сблъскали. След това е проведена спасителна операция с участието на четири кораба на бреговата охрана, частен плавателен съд и хеликоптер на военновъздушните сили. Местните медии съобщават, че ранените са превозени до пристанището на остров Хиос. /БНР

хиос мигранти удавили полиция
