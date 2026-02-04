Прокуратурата поиска 5-годшина забрана на Льо Пен да заема публични длъжности

Френската прокуратура настоя апелативен съд да потвърди 5-годишната забрана за крайнодясната лидерка Марин Льо Пен да заема публични длъжности във връзка със скандала с фиктивни работни места в Европейския парламент .

Ако съдът уважи искането, Льо Пен ще бъде лишена от възможността да се кандидатира на президентските избори във Франция през 2027 г., предаде АФП.

Прокуратурата също така поиска 4-годишна присъда лишаване от свобода, от които три години условно, както и глоба в размер на 100 000 евро за фактическия лидер на партията „Национален сбор“ (RN), която в момента се радва на високи резултати в социологическите проучвания. /БТА