IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 111

В Гърция готвят забрана на социалните мрежи за деца под 15 г.

Забраната за използване на мобилните телефони в училище показва положителни резултати

04.02.2026 | 20:18 ч. Обновена: 04.02.2026 | 20:18 ч. 0
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Гърция подготвя скорошна забрана на социалните мрежи за деца под 15-годишна възраст.

Депутати от управляващата партия съобщиха пред медиите, че до дни правителството внася в парламента за обсъждане съответен закон.

Проучване, публикувано днес, показва, че 80% от гърците подкрепят тази мярка, предаде коресподентът на БНР.

Психолози предупреждават, че децата развиват тревожност и депресия от използването ежедневно на социалните мрежи. Според учителите все повече деца проявяват чувство на изолация и ниска самооценка, а има и случаи на самоубийство в резултат на кибертормоз.

Свързани статии

Проектозаконът, който влиза за обсъждане и гласуване в парламента, предвижда забрана на децата до 15-годишна възраст да използват социалните мрежи. Регистрацията им може да стане само с разрешение на родителите, които ще контролират контактите на децата.

В Гърция вече действа забраната за използване на мобилните телефони в училище, което показва положителни резултати сред учениците.

Премиерът Кириакос Мицотакис заяви, че правителството ще действа за закрила на децата срещу рисковете в социалните мрежи.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Гърция забрана социални мрежи деца
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem