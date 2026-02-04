IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Прокуратурата на САЩ поиска доживотна присъда за мъжа, който се опита да стреля срещу Тръмп

Прокурорите заявиха, че Раут все още не е поел никаква отговорност

04.02.2026 | 20:33 ч. Обновена: 04.02.2026 | 20:41 ч. 0
Снимка:БГНЕС/EPA

Федерални прокурори настояват за доживотен затвор без право на замяна за мъжа, осъден за опит за убийство на президента Доналд Тръмп на голф игрище във Флорида през 2024 г., предаде Асошиейтед прес.

Прокурорите заявиха, че Раут все още не е поел никаква отговорност се яви днес пред съдията от Окръжния съд на САЩ Айлийн Канън във Форт Пиърс. 

Прокурорите заявиха, че Раут все още не е поел никаква отговорност и трябва да прекара остатъка от живота си в затвора. Той беше осъден за опит за убийство на кандидат за президент, използване на огнестрелно оръжие при извършване на престъпление, нападение срещу федерален служител, притежание на огнестрелно оръжие като осъждан престъпник и използване на оръжие със заличен сериен номер.

„Раут не се разкайва за престъпленията си, не се извини за животите, които постави в риск, и миналото му показва почти пълно пренебрежение към закона“, се казва в текста.

Новият защитник на Раут – Мартин Л. Рот, поиска 20 години затвор, в допълнение към задължителна седемгодишна присъда за едно от обвиненията, свързани с оръжие.

„След две седмици той ще навърши 60 години“, написа Рот в документ. „Справедливо наказание би било присъда, достатъчно дълга, за да наложи адекватно, но не прекомерно наказание, и да позволи на подсъдимия отново да изпита свободата, вместо да умре в затвора.“

Прокурорите заявиха, че Раут е прекарал седмици в планиране на убийството на Тръмп в Уест Палм Бийч през септември 2024 година. 

По време на процеса срещу Раут агент на "Сикрет Сървис", който помагал за охраняването на Тръмп на голф игрището, свидетелства, че е забелязал Раут, преди Тръмп да влезе в полезрението му. Раут насочил пушката си към агента, който открил огън, в резултат на което Раут изпуснал оръжието си и избягал, без да произведе нито един изстрел.

Раут има множество предишни присъди за тежки престъпления, включително притежание на крадени вещи, както и публикации онлайн, демонстриращи презрението му към Тръмп. В самостоятелно издадена книга той е насърчавал Иран да го убие и пише, че като избирател на Тръмп, трябва да поеме част от вината за идването му на власт.

