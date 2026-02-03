IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Макрон: Техническата подготовка за преговорите с Путин е в ход

Консултации по темата се провежда е ЕС партньори и Зеленски

03.02.2026 | 16:08 ч. 18
Reuters

Reuters

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че подготовката за преговори с руския лидер Владимир Путин е в ход.

"В момента се извършва подготовка и техническите дискусии по този въпрос продължават“, каза той пред репортери, докато пътува до департамента Горна Сона.

Макрон отбеляза, че консултации по въпроса се провеждат както с европейските партньори, така и с украинският президент Володимир Зеленски.

Френският лидер добави, че се провежда и подготовка за бъдещи дискусии за прекратяване на украинския конфликт под егидата на т. нар. "Коалиция на желаещите", като част от усилията за разработване на гаранции за сигурност за Киев.

