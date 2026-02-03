Макрон: Техническата подготовка за преговорите с Путин е в ход

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че подготовката за преговори с руския лидер Владимир Путин е в ход.
"В момента се извършва подготовка и техническите дискусии по този въпрос продължават“, каза той пред репортери, докато пътува до департамента Горна Сона.
Макрон отбеляза, че консултации по въпроса се провеждат както с европейските партньори, така и с украинският президент Володимир Зеленски.
Френският лидер добави, че се провежда и подготовка за бъдещи дискусии за прекратяване на украинския конфликт под егидата на т. нар. "Коалиция на желаещите", като част от усилията за разработване на гаранции за сигурност за Киев.