Осемметрови вълни в морето, наводнения в Хърватия ВИДЕО

Проливни дъждове, придружени с ураганен южен вятър, са предизвикали снощи и тази сутрин наводнения в много части на далматинското крайбрежие на Хърватия, съобщават хърватските медии.
Големи приливни вълни са залели улиците в няколко града, сред които Дубровник, Трогир и Кащела. Част от брега в Сплит също е бил под вода.
На сплитската станция на Държавния хидрометеорологичен институт е регистриран порив на южния вятър от 131,4 км/ч. Фериботните линии до островите временно са прекъснати.
В северната част на адриатическото крайбрежие са паднали над сто литра дъжд на квадратен метър, а вълни с височина до осем метра са регистрирани в открито море близо до Палагружа – най-отдалечения от брега хърватски остров.
(Специално за БТА от Диана Гласнова)
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.