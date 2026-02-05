IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 92

Осемметрови вълни в морето, наводнения в Хърватия ВИДЕО

Регистриран е порив на южния вятър от 131,4 км/ч

05.02.2026 | 13:52 ч. 4

Проливни дъждове, придружени с ураганен южен вятър, са предизвикали снощи и тази сутрин наводнения в много части на далматинското крайбрежие на Хърватия, съобщават хърватските медии. 

Големи приливни вълни са залели улиците в няколко града, сред които Дубровник, Трогир и Кащела. Част от брега в Сплит също е бил под вода.  

На сплитската станция на Държавния хидрометеорологичен институт е регистриран порив на южния вятър от 131,4 км/ч. Фериботните линии до островите временно са прекъснати.

В северната част на адриатическото крайбрежие са паднали над сто литра дъжд на квадратен метър, а вълни с височина до осем метра са регистрирани в открито море близо до Палагружа – най-отдалечения от брега хърватски остров.
(Специално за БТА от Диана Гласнова)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Хърватия наводнения море
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem