Дилемата: Под наем или кредит за жилище, кое е по-изгодно през 2026 г.?

Всеки, който е решил да живее самостоятелно, е изправен пред дилемата - под наем или да бъде изтеглен кредит за жилище? Този въпрос е реална финансова проверка за устойчивостта на всяко домакинство, пише в свой анализ експертът от Imoti.net. Венцислав Златков.

След години на бързо поскъпване на имотите, ръст на цените на наемите и постепенно затягане на условията за ипотечно кредитиране, изборът между двете опции изисква повече от интуиция.

Днес месечният наем и вноската по жилищен кредит често са сходни като сума, но носят напълно различни рискове, ангажименти и дългосрочни последици.

Именно затова през 2026г. решението дали да живеем под наем или да купим жилище с кредит трябва да бъде взето на база реални данни, сравнения с предходната година и ясна представа за личната ни финансова стабилност - теми, които са във фокуса на настоящия анализ на imoti.net.

Как се промени пазарът на имоти от 2025 до 2026 г.?

Само за една година жилищният пазар в България премина от фаза на ускорен растеж към по-умерена и зряла динамика. През 2025 г. сделките често се сключваха под натиска на очаквания за ново поскъпване, а годишният ръст на цените в големите градове достигаше двуцифрени стойности. През 2026 г. темпото се забавя, но цените не поемат надолу. Пазарът се стабилизира на по-високи нива, а купувачите започнаха да подхождат по-предпазливо, с по-добра информираност и по-реалистични очаквания.

Цени на жилищата през 2026 г. и защо покупката е по-трудна?

В началото на 2025 г. средната цена на жилищата в София при реални сделки беше около 2 000–2 100 евро на квадратен метър. Година по-късно, през 2026 г., тези нива вече са между 2 250 и 2 350 евро. Това означава поскъпване от приблизително 7–10% на годишна база. За един стандартен апартамент от 65–70 кв. м това се равнява на увеличение от 15–20 хиляди евро в крайната цена. Най-осезаемият ефект от този ръст е върху необходимото самоучастие. Ако през 2025 г. купувачът трябваше да осигури около 28–29 хиляди евро, през 2026 г. тази сума вече надхвърля 32–33 хиляди евро, което автоматично изключва част от потенциалните купувачи.

Ръст на заплатите и покупателна способност на домакинствата

Доходите продължават да растат, но по-бавно от цените на имотите в предходните години. През 2025 г. средната брутна заплата в страната беше около 2 300–2 400 лв., докато през 2026 г. вече достига приблизително 2 550–2 600 лв. В София увеличението е по-осезаемо, но рядко надхвърля 8–9% на годишна база. Това означава, че макар номинално доходите да са по-високи, реалната покупателна способност по отношение на жилищата остава напрегната. Поскъпването на имотите от последните няколко години не е компенсирано напълно от ръста на заплатите, което прави покупката все по-зависима от кредитиране.

Ипотечни кредити през 2026 г. – лихви, вноски и риск

Ипотечното кредитиране през 2026 г. изглежда различно спрямо година по-рано. Докато през 2025 г. лихвите около 2.5–3% все още бяха широко разпространени, през 2026 г. типичните оферти вече се движат между 3 и 4%. Все по-често се избират фиксирани лихви за първите години, което показва търсене на сигурност и предвидимост. При кредит от около 130 хиляди евро това означава месечна вноска от приблизително 620–650 евро, спрямо 560–580 евро година по-рано. Разликата от над 800 евро на годишна база е осезаема и изисква по-стриктно бюджетиране.

Наемите през 2026 г. – алтернатива или временно решение

Паралелно с кредитите растат и наемите. През 2025 г. средният наем за двустаен апартамент в София беше около 500–550 евро. През 2026 г. тези нива вече масово са между 600 и 650 евро, като при ново строителство и добри локации често ги надхвърлят. Така разликата между месечния наем и ипотечната вноска практически изчезва. В много случаи наемът вече е равен или по-висок от плащането по кредит за сходно жилище, което кара все повече наематели да преосмислят дългосрочната си стратегия.

Наем или кредит за първо жилище – дилемата на младите семейства

За младите семейства и купувачите на първо жилище изборът през 2026 г. е особено труден. Двойка с общ нетен доход около 1 250– 2 000 евро. може да обслужва ипотечна вноска от порядъка на 600 –750 евро., но това често оставя ограничен финансов буфер. Към жилищните разходи се добавят по-високи цени на услуги, грижи за деца и ежедневни разходи. За много млади домакинства наемът вече не е временно решение, а начин да изчакат по-стабилен момент, без да поемат прекомерен риск.

Как еврото влияе на имотите и кредитите през 2026 г.

Въвеждането на еврото през 2026 г. добави нов психологически и финансов пласт към имотния пазар. Макар самата валутна промяна да не води автоматично до поскъпване, тя засилва усещането за фиксиране на цените на по-високи нива. Все повече обяви и сделки се мислят директно в евро, което прави отстъпките по-трудни. При кредитите ефектът е свързан с по-голяма прозрачност и по-тясна връзка с европейските лихвени условия, което намалява изненадите.

Инвестиция или дом – има ли смисъл покупка с цел наем

През 2026 г. поведението на инвеститорите също се променя. Докато през 2025 г. високият ръст на цените често компенсираше по-ниската доходност от наем, днес балансът е по-деликатен. Наемите са по-високи, но покупните цени и разходите по финансиране също са значително нараснали. Все повече инвеститори правят внимателна сметка дали наемът покрива ипотечната вноска, данъците и поддръжката, без да разчитат на бъдещо поскъпване. Това охлажда инвестиционното търсене и дава повече възможности на купувачите за собствено ползване.

Наем или кредит през 2026 г. – как да вземем информирано решение

Сравнението между 2025 и 2026 г. ясно показва, че изборът между наем и кредит вече не може да бъде автоматичен. Разликата в месечния разход между двете опции почти изчезна, но разликата в ангажимента остана ключова. Кредитът предлага стабилност и дългосрочен дом, но изисква дисциплина и сигурни доходи. Наемът осигурява гъвкавост и по-нисък риск, но без натрупване на собственост. През 2026 г. правилното решение зависи не толкова от пазара, колкото от готовността на домакинството да поеме дългосрочен финансов ангажимент в една по-зряла и по-реалистична имотна среда.

През 2026 г. изборът между наем и кредит все по-малко се свежда до това кое е по-евтино и все повече - до това кое решение е устойчиво за конкретния доход, начин на живот идългосрочни планове.

Венцислав Златков, Imoti.net