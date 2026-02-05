„Ръкавицата” на Пентагона: Украински производители сред тестваните щурмови дронове

Първата фаза от програмата на Пентагона за малки еднопосочни атакуващи дронове включва 25 доставчика. Компаниите ще тестват своите системи с американски персонал по-късно този месец, преди Министерството на отбраната да реши кои от тях да закупи. Украински компании бяха сред избраните да се състезават в оценката Gauntlet. Над две дузини компании, включително две от Украйна, бяха избрани да изградят и тестват своите прототипи на малки еднопосочни атакуващи дронове за първата фаза на нова програма на Пентагона, фокусирана върху доминацията на дроновете.

Оценката, Gauntlet, започва по-късно този месец във Форт Бенинг в Джорджия, където военният персонал ще летя с проектите, подлагайки ги на изпитание, за да информира решенията за покупка. Когато тестовете приключат през март, министерството ще направи поръчки за доставка на прототипи на стойност около 150 милиона долара.

Пентагонът се стреми в крайна сметка, до 2027 г., да пусне на пазара стотици хиляди евтини еднопосочни атакуващи дронове, пише BI.

Пентагонът публикува списък с 25 участващи компании във вторник. В него участват много стартиращи компании като Performance Drone Works LLC, която е филиал на Drone Racing League, както и доставчици като Kratos SRE Inc., дъщерно дружество на по-голямата Kratos Defense.

Две украински компании също се състезават в оценките на Gauntlet: Ukrainian Defense Drone Tech Corp и General Cherry Corp. И двете са големи разработчици с дългогодишен опит в изграждането и модернизирането на дронове за еднопосочна атака с изглед от първо лице за украинската армия.

General Cherry Corp е създадена в Запорожие в началото на войната на Русия срещу Украйна и разработва малки безпилотни въздушни системи за своите сили. Според компанията, техните дронове за еднопосочна атака с изглед от първо лице се използват в 40 различни бригади и те редовно използват обратна връзка от войници, за да подобрят своите системи.

В края на миналата година компанията представи новия си дрон-прехващач AIR Pro, предназначен да поразява руски разузнавателни и атакуващи дронове. Компанията заяви, че AIR Pro е бил използван на фронтовата линия и е демонстрирал скорост от около 125 мили в час.

Във Facebook генерал Чери заяви, че „участието ѝ в американската отбранителна програма е признание за нашия боен опит и показва високо ниво на доверие в украинските инженерни решения“.

Има малко или никаква публично достъпна информация за компанията, която Пентагонът е идентифицирал като Ukrainian Defense Drone Tech Corp. Местните украински медии я идентифицираха като украински производител; въпреки това, според съобщенията името е непознато.

Системите на всички доставчици ще бъдат тествани и оценени от военни оператори на дронове във Форт Бенинг, Джорджия,

от 18 февруари до началото на март. След това Министерството на отбраната ще избере дронове за създаване на прототипи, ще направи поръчки за доставка на стойност приблизително 150 милиона долара и ще получи дроновете през следващите пет месеца.

Министерството на отбраната публично представи своята Програма за доминиране на дронове в началото на декември, сигнализирайки за стремеж към бързо придобиване на голям брой евтини дронове за атака.

Тези системи – които промениха бойните действия в Украйна и се превръщат във все по-важна част от американските тестове и операции – бяха посочени от министъра на отбраната Пийт Хегсет като критични, защото предоставят далеч по-евтина алтернатива на скъпите и висококачествени боеприпаси.

Първоначалното планиране показва, че министерството възнамерява да похарчи 1,1 милиарда долара за програмата в рамките на четири фази и редовно да купува дронове, за да предложи постоянен сигнал за търсене на американската отбранителна индустрия.

Началото на програмата следва съобщенията на президента Доналд Тръмп през юни за подкрепа на американската индустрия за дронове и въоръжаване на войските и меморандум от Хегсет през юли.

„Дроновете са най-голямата иновация на бойното поле от едно поколение, като представляват по-голямата част от жертвите в Украйна тази година“, каза Хегсет в меморандума от юли 2025 г., добавяйки, че „американските части не са екипирани със смъртоносните малки дронове, които съвременното бойно поле изисква“.