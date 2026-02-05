Американците отсякоха: Тръмп е по-лош президент от Байдън

Ново проучване разкрива, че мнозинството от американските избиратели смятат, че Доналд Тръмп се справя по-зле като президент от Джо Байдън.

Проучването на Харвард/Харис показва, че Тръмп, една година след началото на втория си мандат, е загубил 9 пункта в рейтинга на одобрение в сравнение с предшественика си, когото самият той нарече най-лошия президент в историята, пише Yahoo News.

На въпроса дали 79-годишният Тръмп се справя "по-добре или по-зле" от Байдън, 49% от вероятните избиратели - малцинство - казаха "по-добре". 51% казаха "по-зле". Преди около година същото проучване показа, че 58% от анкетираните смятат, че Тръмп се справя по-добре.

Тръмп се справя по-зле от Байдън и по икономическите въпроси. Когато американците бяха попитани кой е по-отговорен за състоянието на икономиката, като 52% от избирателите отговориха, че състоянието е било "добро" преди пандемията. 63% приписаха вината предимно на администрацията на Тръмп, а 53% казаха, че икономиката е по-слаба сега, отколкото беше при Байдън.

Положителната страна на Тръмп, според проучването, е, че повечето американци подкрепят 15 от 22-те политики, които той е обявил, като трите най-важни са намаляване на цените на лекарствата с рецепта (83%), депортиране на нелегални имигранти с криминално досие (73%) и премахване на измамите от държавните разходи (70%).

Тръмп като цяло се е сблъсквал с лоши резултати в социологическите проучвания през последните месеци.

Други проучвания

Анкета на YouGov/Economist през януари установи, че 71% от американците смятат, че Съединените щати са "извън контрол" под негово ръководство.

Няколко дни по-рано анкета на CNN/SSRS показа, че 58% от анкетираните смятат, че Тръмп е "провал" и че повечето смятат, че е влошил икономическата ситуация.

Анкета на Fox News миналата седмица пък показа, че американците като цяло се противопоставят на строгите му имиграционни мерки, като 59% от тях казват, че ICE е "твърде агресивна", след като федерални агенти убиха двама души в Минеаполис. Тези цифри не попречиха на Тръмп да се похвали, както направи в понеделник вечерта, че има "най-високите" резултати в социологическите проучвания за всички времена.