Недостигът на резервни части допринесе за ужасните нива на готовност сред американските флотилии от F-35 и дори накара някои родове войски да „каннибализират“ определени самолети, за да поддържат други в движение.

Lockheed Martin F-35 Lightning II е рекламиран като най-успешният самолет от пето поколение, създаден до момента, и е трудно да се види как който и да е реактивен изтребител от тази епоха някога ще достигне същото ниво на приемане. Повече от 1300 от многоцелевите стелт изтребители са в експлоатация, като поръчките вероятно ще продължат до средата на 30-те години на 21-ви век и вероятно дори по-дълго, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

Самолетът обаче няма недостиг на критици, като критиците подчертават високите му оперативни разходи и неспособността му да постигне очаквания процент на годност за изпълнение на мисията. Последният факт се дължи най-вече на липса на резервни части, проблем, идентифициран за първи път от Проекта за правителствен надзор през 2020 г. Освен това е установено, че Пентагонът е похарчил милиарди долари за части за F-35, които не могат да бъдат отчетени. Според Службата за правителствена отчетност (GAO), това е продължаващ проблем поне от 2019 г.

Миналият месец Lockheed Martin обяви, че ще инвестира 1 милиард долара за складиране на резервни части за Lightning II като част от усилията за повишаване на готовността за мисия и стимулиране на инициативи за намаляване на разходите.

„През, ще кажа, няколко предходни години, според нас имаше известно недофинансиране на резервни части и капацитет за ремонт в различните бюджети за отбрана преди тази администрация“, каза главният изпълнителен директор на Lockheed Martin Джим Тейклет на телефонен разговор с анализатори на 29 януари. „Също така се ангажирахме с допълнителни 1 милиард долара стратегически вътрешни инвестиции за F-35, с акцент върху системата за поддръжка на самолета, за да подобрим процента на годност за изпълнение на мисии в целия флот. Това е абсолютен приоритет за нас и работим в тясно сътрудничество с Министерството на [отбраната]“, добави Тайклет. „Ще удвоим усилията си, за да положим допълнителни усилия за подобряване на процента на годност на самолета за изпълнение на мисии и донякъде да компенсираме този злополучен дефицит на резервни части и ремонти, който е създаден.“

Разходите за поддръжка на F-35 се покачват рязко

Службата за управление на отбраната (GAO) предупреди през 2023 г., че разходите за поддръжка на жизнения цикъл на програмата F-35 са скочили с близо 30 процента до 1,58 трилиона долара.

Въпреки че разходите са се увеличили, нивата на готовност на многоцелевия самолет са намалели. Военноморските сили на Съединените щати, които имат някои от най-новите самолети F-35 във флота си, не успяха да постигнат целта си за 60-процентова готовност.

GAO беше направил няколко препоръки за справяне с проблема, включително Пентагонът да създаде военни депа за смекчаване на прекъсванията във веригата за доставки.

Съобщението на Lockheed Martin е знак, че компанията приема проблемите сериозно. Въпреки това, то идва след друг доклад от генералния инспектор на Министерството на отбраната на САЩ (DoD), който предупреждава, че липсата на резервни части влияе върху готовността за мисия.

Поддържащите компании също са изправени пред предизвикателства във веригата за доставки при получаването на адекватни части, за да поддържат F-35 в експлоатация. В твърде много случаи „ескадрилите F-35 също канибализират части, за да поддържат самолетите в полет, вместо да могат да разчитат на получаване на части от веригата за доставки на Lockheed Martin“, се казва в доклада.

Усилията за увеличаване на производството на резервни части ще бъдат от полза за най-големия в света изпълнител в областта на аерокосмическата и отбранителната промишленост, като компанията е на път да спечели 2 милиарда долара от инвестицията си.