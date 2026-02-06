Мъск с мистериозно съобщение: Парите не носят щастие

Илон Мъск, най-богатият човек в света, заяви в четвъртък в лаконично съобщение, разпространено в социалната мрежа X, на която е собственик, че "парите не носят щастие", съобщава AFP.

"Който е казал "парите не купуват щастие", наистина е знаел за какво говори", написа известният предприемач в социалната мрежа X, която купи за 44 милиарда долара през 2022 г.

Провокативно изявление или знак за истинско безпокойство?

Богатството му му позволява да преследва мечтата си да колонизира Марс и да подкрепя президента на САЩ Доналд Тръмп. Посланието му, придружено от емоджи с разочаровано изражение, е регистрирало над 64 милиона гледания до обяд в четвъртък, пише Agerpres.

Коментарите, публикувани под това съобщение, варираха от съчувствие до подигравки, като някои потребители съветваха Илон Мъск да се обърне към религията или филантропията.

Състоянието на Илон Мъск се оценява на 668 милиарда долара. В края на 2025 г. акционерите на Tesla, компания, която той също ръководи, гласуваха в подкрепа на масивен план за компенсации от 1 трилион долара, затвърждавайки лидерската му позиция.

Той основава компанията за електрически автомобили Tesla, стартъпа за изкуствен интелект xAI и вече известната SpaceX, компания, специализирана в космическата сфера.