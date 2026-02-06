Европа окончателно се настрои срещу Тръмп

Западноевропейците ценят автономията и ценностите на Европа пред трансатлантическите връзки и няма да се откажат от тях, за да умилостивят Доналд Тръмп, според анкета, която показва, че мненията за САЩ са спаднали до най-ниското си ниво, откакто YouGov започна да ги следи преди десетилетие.

Опитът на американския президент да завземе Гренландия успя да настрои европейците твърдо срещу страната му, установи последното проучване на социологическата агенция. Голямо мнозинство в Дания, Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания са заявили неблагоприятно мнение.

Цифрите, вариращи от 62% във Франция до 84% в Дания - от която Гренландия е самоуправляваща се територия . отбелязват по-нататъшен рязък ръст на негативните възприятия за САЩ дори от ноември насам, когато диапазонът беше между 49% и 70%.

Проучването също така показа, че във все по-голям брой европейци вече не виждат САЩ като приятелска нация, като по-малко анкетирани във всичките шест страни казват, че все още ги смятат за съюзник.

Тези числа представляват рязък спад от последното проучване, в което YouGov зададе същия въпрос. Дания, където неблагоприятните мнения за САЩ се увеличиха най-много, също регистрира най-голяма промяна в тази област: през юли 2023 г. 80% от датчаните заявиха, че виждат САЩ като приятел или съюзник. Сега по-малко от 26% го правят.

Проучването показа, че европейците са склонни да се съгласят с диагнозата на администрацията на Тръмп, че Европа е била твърде зависима от САЩ за отбрана (59-74%), е допускала твърде много имиграция (52-63%) и е била твърде колеблива на световната сцена (45-62%).

Те обаче категорично не са съгласни с многократното твърдение на САЩ, че европейските правителства са прекомерно ограничаващи по отношение на свободата на словото (18-31%), а още по-малко споделят мнението на Тръмп, че ЕС е бил несправедлив в търговските си отношения със САЩ (10-17%).

Няколко европейски политически лидери призоваха ЕС да упражни значителното си икономическо влияние в отношенията си със САЩ, но проучването показа, че повечето анкетирани смятат, че САЩ са по-силни от Европа икономически, дипломатически и военно.

Нещо повече, между 63% и 78% смятат, че отбраната и мирът на Европа все още разчитат на САЩ, като 49%-64% са на същото мнение относно просперитета на своя континент. Повечето, не е изненадващо, смятат, че разпадането на отношенията между ЕС и САЩ би било лошо за Европа.

Въпреки това, спорът за Гренландия изглежда е фокусирал западноевропейските умове: най-широко разпространеното мнение във всички страни (41%-55%) е, че европейската автономия сега трябва да бъде приоритет пред запазването на трансатлантическия съюз.

Нито пък западноевропейците са готови да жертват много, за да запазят добрите си отношения със САЩ. Единственото нещо, което анкетираните във всички анкетирани страни казват, че биха били готови да направят, е да намалят имиграцията - цел, която повечето така или иначе подкрепят.

Респондентите във Великобритания, Дания, Франция и Германия - но не и в Испания или Италия - също биха били склонни да увеличат разходите за национална отбрана, за да поддържат САЩ на своя страна, докато датчаните и британците са по-склонни, отколкото не, да увеличат значително помощта за Украйна.

Европейците обаче като цяло не са склонни да облекчат ограниченията върху речта на омразата, да приемат одобрена от САЩ международна търговска политика, да се споразумеят за търговски сделки, по-благоприятни за САЩ, отколкото за Европа, да покриват разходите за американските въоръжени сили в Европа или да разпуснат ЕС.

Въпреки предупрежденията на европейските лидери, че "светът се е променил завинаги", анкетата показва, че много европейци (от 39% в Германия до 57% в Дания) все още вярват, че външната политика на САЩ ще "се върне към нормалното", след като Тръмп напусне сцената.

Ако трансатлантическите отношения се разпаднат, повечето анкетирани (с изключение на тези в Италия) подкрепиха по-високи разходи за отбрана. Те бяха по-разделени относно увеличаването на помощта за Украйна и малцина (20-31%) искаха Европа да изгради по-тесни отношения с други големи сили.

За разлика от това, имаше широка подкрепа, ако отношенията между ЕС и САЩ се влошат, за по-голяма политическа интеграция в Европа, която да даде на ЕС по-големи правомощия и капацитет за вземане на решения. Между 46% и 63% подкрепят това, значително повече от тези, които се противопоставят.