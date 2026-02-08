Русия обстрелва Днепропетровска област, 10-годишно момче е ранено

Руските сили обстрелваха населени места в Днепропетровска област през нощта, в резултат на което бе ранено 10-годишно момче, съобщи в "Телеграм" ръководителят на областната военна администрация Олександър Ханжа, цитиран от Укринформ.

„След полунощ врагът атакува Днепър. Ранено е едно дете - 10-годишно момче. То е в болница. Лекарите оценяват състоянието му като средно тежко“, написа той.

Ханжа добави, че са нанесени щети и на три частни къщи.

Руските сили обстрелваха също така Никопол с тежка артилерия. Ударите засегнаха центъра на града, както и населените места Покровске и Червоногригоровка.

„Няма ранени. Специалисти инспектират районите и оценяват последствията“, добави Ханжа.