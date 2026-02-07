САЩ са дали на Украйна и Русия краен срок до юни да постигнат мир

Русия е атакувала енергийния сектор на Украйна с над 400 безпилотни летателни апарата и около 40 ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс. По думите му цел на ударите са били електропреносната мрежа, съоръженията за производство на електроенергия и електроразпределителните подстанции.

"Русия може да избере истинската дипломация, но вместо това избира (нанасянето на) нови удари", написа Зеленски в "Екс". Той подчерта, че е "от решаващо значение" всеки, който подкрепя тристранните преговори, да реагира, и добави, че Москва трябва да бъде лишена от възможността да използва студеното време като инструмент за натиск върху Украйна.

Изявлението идва на фона на информация, че САЩ са дали на Украйна и Русия краен срок до юни, за да постигнат споразумение за прекратяване на войната, която продължава вече близо четири години, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на думите на Зеленски. Ако този срок не бъде спазен, администрацията на Тръмп вероятно ще окаже натиск върху двете страни, посочи украинският президент.

"Американците предлагат страните да прекратят войната до началото на лятото и вероятно ще окажат натиск върху тях точно според този график", заяви Зеленски пред журналисти. "И казват, че искат да направят всичко до юни. И ще направят всичко, за да сложат край на войната. И искат ясен график на всички събития", добави той.

Зеленски каза още, че САЩ са предложили следващият кръг от тристранните преговори да се проведе идната седмица за първи път на американска територия - вероятно в Маями, щата Флорида. "Ние потвърдихме участието си", подчерта той.

Поставянето на крайния срок идва след приключването на преговорите в Абу Даби, Обединените арабски емирства, с посредничеството на САЩ, които не са довели до пробив, тъй като двете воюващи страни остават на взаимно изключващи се позиции. Русия упражнява натиск върху Украйна с настояване Киев да се оттегли от региона на Донбас, където ожесточените сражения продължават - условие, което Украйна заявява, че никога няма да приеме, отбелязва БТА