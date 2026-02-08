IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Захарова: Киев компенсира провалите си на бойното поле с терористични атаки срещу руското население

Руската страна винаги е разглеждала терористичните атаки на киевския режим като част от хибридна война

08.02.2026 | 16:32 ч. 102
Снимка: БГНЕС/ EPA

Киевският режим, осъзнавайки собствената си неспособност да постигне резултати на бойното поле, компенсира провалите и пораженията си с терористични атаки срещу цивилни граждани и гражданска инфраструктура в Руската федерация. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в предаването „Неделен вечер с Владимир Соловьов“ по телевизионния канал „Россия-1“ .

Тя припомни, че руската страна винаги е разглеждала терористичните атаки на киевския режим като част от хибридна война.

„И когато те разбират – а със сигурност разбират – че не могат да постигнат резултати на бойното поле, където се провалят и очевидно няма да успеят, те компенсират тези неуспехи, тези поражения с терористични атаки срещу цивилни, срещу цивилна инфраструктура“, подчерта Захарова, цитирана от ТАСС.

Захарова Русия Украйна война
