Киевският режим, осъзнавайки собствената си неспособност да постигне резултати на бойното поле, компенсира провалите и пораженията си с терористични атаки срещу цивилни граждани и гражданска инфраструктура в Руската федерация. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в предаването „Неделен вечер с Владимир Соловьов“ по телевизионния канал „Россия-1“ .

Тя припомни, че руската страна винаги е разглеждала терористичните атаки на киевския режим като част от хибридна война.

„И когато те разбират – а със сигурност разбират – че не могат да постигнат резултати на бойното поле, където се провалят и очевидно няма да успеят, те компенсират тези неуспехи, тези поражения с терористични атаки срещу цивилни, срещу цивилна инфраструктура“, подчерта Захарова, цитирана от ТАСС.