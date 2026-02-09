Дипломатически лабиринт: Принц Уилям на посещение в Саудитска Арабия

От днес до 11 февруари включително принц Уилям ще бъде на първото си официално посещение в Саудитска Арабия по искане на правителството на Обединеното кралство.

От двореца Кенсингтън заявиха, че пътуването идва в момент, когато Обединеното кралство и Саудитска Арабия наближават век на дипломатически отношения през 2027 г. и страните "честват нарастващи търговски, енергийни и инвестиционни връзки", предаде кореспондентът на БНР.

Това ще бъде първото посещение на принца на Уелс в Близкия изток след пътуването му до Кувейт през 2023 г., където той изрази съболезнованията си след смъртта на бившия управляващ емир. Принцът на Уелс е посещавал преди това съседни страни - Обединените арабски емирства и Оман.

Би Би Си коментира, че предишните задгранични официални посещения на принца в Естония, Полша, Бразилия и Южна Африка не са били "толкова чувствителни и Саудитска Арабия е съвсем различна тема", нещо като "дипломатически лабиринт".

Очаква се пътуването да се фокусира върху енергийния преход и младите хора - ключови области на развитие в страна, претърпяваща значителни промени.

Принц Уилям посещава Саудитска Арабия, която изглежда много различна от тази, в която баба му е пътувала по време на 70-годишното си управление. Режимът остава авторитарен и ръководен от абсолютна монархия, но в културно отношение обществото се отваря и страната се опитва да развие икономиката си отвъд зависимостта от петрола. Списъкът с високопрофилни развлекателни и спортни събития на саудитска земя се разширява, като например Фестивалът на комедията в Рияд. В календара са също Международният филмов фестивал на Червено море в Джеда, Гран При на Формула 1 на Саудитска Арабия, а през 2034 г. ще бъде домакин на Световното първенство по футбол за мъже - едно от най-значимите събития в спорта.