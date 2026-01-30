IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 108

Голям майтап - Кендъл Дженър обяснява „проклятието Кардашян“ в нова реклама за Супербоул 2026

Моделът иронизира и бившите си гаджета, трима от които са баскетболисти

30.01.2026 | 18:53 ч. 2
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Кендъл Дженър се подиграва с „проклятието на Кардашян“, както и с бившите си гаджета – баскетболисти, в нова реклама за Супербоул 2026.

„Любов и баскетбол... и проклятието на Кардашян. Не сте ли чули? Интернет казва, че съм прокълната“, шегува се тя.

Говори се, че предполагаемото проклятие над семейството ѝ е такова, че всеки мъж, който излиза с жена от знаменитата фамилия, после се сблъсква с тежки времена в кариерата си.

Колкото до фенката на баскетбола Дженър, тя има няколко неуспешни романса със звезди от НБА, а именно с Девин Букър, Бен Симънс и Блейк Грифин.

На един от забавните кадри от рекламата за спортни залози се вижда как 30-годишната Дженър хвърля запалена клечка кибрит в кошче с баскетболни екипи и се разхожда из имение, пълно със снимки със скъсани и надраскани глави на бившите ѝ.

„Докато светът говори за това, аз залагах на това“, обяснява тя, добавяйки: „Как иначе мислите, че бих могла да си позволя всичко това? Като модел?“

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Кендъл Дженър
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem