Голям майтап - Кендъл Дженър обяснява „проклятието Кардашян“ в нова реклама за Супербоул 2026

Кендъл Дженър се подиграва с „проклятието на Кардашян“, както и с бившите си гаджета – баскетболисти, в нова реклама за Супербоул 2026.

„Любов и баскетбол... и проклятието на Кардашян. Не сте ли чули? Интернет казва, че съм прокълната“, шегува се тя.

Говори се, че предполагаемото проклятие над семейството ѝ е такова, че всеки мъж, който излиза с жена от знаменитата фамилия, после се сблъсква с тежки времена в кариерата си.

Колкото до фенката на баскетбола Дженър, тя има няколко неуспешни романса със звезди от НБА, а именно с Девин Букър, Бен Симънс и Блейк Грифин.

На един от забавните кадри от рекламата за спортни залози се вижда как 30-годишната Дженър хвърля запалена клечка кибрит в кошче с баскетболни екипи и се разхожда из имение, пълно със снимки със скъсани и надраскани глави на бившите ѝ.

„Докато светът говори за това, аз залагах на това“, обяснява тя, добавяйки: „Как иначе мислите, че бих могла да си позволя всичко това? Като модел?“

Източник: Tialoto.bg