Песков: Разговорите в Абу Даби за мира в Украйна ще продължат

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че тристранните раьговори в Абу Даби, които продължиха два ди, са били сложни, но конструктивни и ще продължат.

Кремъл заяви днес, че продължилите два дни разговори в Абу Даби с посредничеството на САЩ за уреждане на конфликта в Украйна са били сложни, но конструктивни и че те ще продължат.

“Работата продължава“, каза Песков, цитиран от руската телеграфна агенция.

Говорителят добави, че както Русия, така и САЩ признават необходимостта скоро да бъдат организирани разговори за контрола над ядрените оръжия, след като вчера изтече срокът на действие на договора “Нов СТАРТ“, който ограничаваше броя на стратегическите ракети, носители и бойни глави.

Песков каза, че по време на разговорите в Абу Даби двете страни са се споразумели, че ще действат отговорно след изтичането на срока на действие на договора, подписан през 2010 година.

Говорителят на Кремъл също така изрази надежда, че преговорите между Иран и САЩ в Оман ще дадат резултат и ще доведат до деескалация и призова всички страни междувременно да демонстрират сдържаност. / БТА