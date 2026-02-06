IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Песков: Разговорите в Абу Даби за мира в Украйна ще продължат

Разговорите бяха сложни, но продуктивни, добави говорителят на Кремъл

06.02.2026 | 15:43 ч.
Reuters

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че тристранните раьговори в Абу Даби, които продължиха два ди, са били сложни, но конструктивни и ще продължат.

“Работата продължава“, каза Песков, цитиран от руската телеграфна агенция.

Говорителят добави, че както Русия, така и САЩ признават необходимостта скоро да бъдат организирани разговори за контрола над ядрените оръжия, след като вчера изтече срокът на действие на договора “Нов СТАРТ“, който ограничаваше броя на стратегическите ракети, носители и бойни глави.

Песков каза, че по време на разговорите в Абу Даби двете страни са се споразумели, че ще действат отговорно след изтичането на срока на действие на договора, подписан през 2010 година.

Говорителят на Кремъл също така изрази надежда, че преговорите между Иран и САЩ в Оман ще дадат резултат и ще доведат до деескалация и призова всички страни междувременно да демонстрират сдържаност. / БТА

