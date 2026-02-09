Кая Калас: Москва трябва да бъде принудена да направи реални отстъпки

Върховният представител на ЕС по външните работи Кая Калас предупреди, че мирните усилия за Украйна рискуват да затвърдят руската агресия, освен ако Москва не бъде принудена да направи реални отстъпки.

В интервю за Europe Today Калас изрази загриженост относно посредничеството на САЩ между Русия и Украйна, които досега не са дали резултати. Тя каза, че безизходицата отразява липсата на сериозност от страна на Кремъл, тъй като Украйна е подтиквана към отстъпки.

"Те (руските преговарящи) всъщност нямат сериозни хора зад тази маса. Не очаквам да излезе нещо от този“ кръг от преговори", на мнение е Калас.

Делегации от Украйна и Русия се срещнаха миналата седмица в Абу Даби, което украинците нарекоха "конструктивно“, тъй като президентът Володимир Зеленски призова за повече противовъздушна отбрана след атака през уикенда срещу Украйна с 400 дрона и 40 ракети.

Калас призна, че администрацията на Тръмп е довела двете страни на масата за преговори за първи път от началото на пълномащабното нахлуване, но подчерта, че дисбалансът между исканията, поставени пред Киев и тези пред Москва, е поразителен.

"Видяхме само на какво са готови да отстъпят украинците, за да сложат край на тази война. От друга страна не видяхме отстъпки от руската страна“, каза Калас.

Върховният преставител на ЕС добави, че болезнените отстъпки, най-вече свързани с територии, са за украинците и само украинците. "От украинците зависи да решат какви отстъпки са готови да направят“, каза тя, като същевременно предупреди за руските тактики за преговори.

"Те изискват нещо абсолютно максимално, нещо, което никога не е било ваше, след което представят заплахи, ултиматуми, използват сила“, каза Калас.

Специален пратеник на ЕС

Междувременно нарастват призивите ЕС да назначи специален пратеник, който да представлява блока и да подкрепи Украйна на масата за преговори, след като беше отстранен от усилията, посредничени от САЩ.

Калас омаловажи значението на имената и личностите, настоявайки, че фокусът трябва да бъде върху мандата и целта зад назначаването на пратеник.

„Въпросът в момента не е човекът, който го прави, а по-скоро как и какво искаме да получим от това. Ако руснаците смятат, че получават максималните си цели от американците, защо трябва да искат да разговарят с европейците?“, попита Калас.

Тя твърди, че Русия трябва да бъде поставена в позиция, в която да премине "от преструване, че преговаря, към действително преговаряне“, което би изисквало силово единство от Запада.

ЕС и САЩ се сблъскаха по отношение на визията си за това как трябва да изглежда мирът в Украйна, като първоначален мирен план, договорен директно с Русия, предизвика опасения у европейците, че Украйна ще бъде принудена да сключи лоша сделка.

Оттогава планът претърпя множество изменения, наред с план за реконструкция и просперитет за Украйна до 2040 г., но мирните преговори не напреднаха.