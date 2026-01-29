Калас: Путин трябва да направи отстъпки преди директните преговори с Европа

Руският президент Владимир Путин трябва да направи осезаеми отстъпки, преди Европейският съюз да вдигне телефона, за да възстанови преките комуникации, заяви върховният представител Кая Калас. Изказването ѝ идвана фона на все повече призиви от страна на европейски лидери за пряко взаимодействие с Кремъл като част от мирния процес между Русия и Украйна, който в момента се води от посредничеството на Белия дом.

"Не можем да бъдем тези, които искат да отидат в Русия (и да кажат) да говорят с нас“, каза Калас след среща на министрите на външните работи в Брюксел.

"Отстъпките, които американците правят на Украйна, са доста силни“, добави тя, визирайки съобщенията, че Вашингтон иска от Киев да се откаже от районите на Донбас, които все още са под украински контрол, в замяна на гаранции за сигурност.

"Не мисля, че можем да предложим нещо на Русия в допълнение към това, което вече имат в разбирателството си с американците, което означава, че защо трябва да говорят с нас? Защото получават това, което искат в тези отношения", добави Калас, циритана от Euronews.

Калас посочи факта, че в неотдавнашния кръг от тристранни преговори в Абу Даби между украински, руски и американски представители, Москва е била представлявана от военен офицер, генерал Игор Костюков, а не от политически пратеник "с правото да взема решения“.

Както Киев, така и Москва определиха разговорите като конструктивни, въпреки че позициите им се различават.

Вместо да се фокусират върху това кой трябва да разговаря с Путин, добави Калас, европейските страни трябва да посветят енергията си на по-нататъшно осакатяване на неговата военна машина, която доведе до прекъсване на електрозахранването на украинците при температури под нулата. Брюксел се стреми да одобри нов пакет от санкции срещу Русия около четвъртата годишнина от войната на 24 февруари.

"Това, върху което работим, е да окажем по-голям натиск върху Русия, така че да преминат от преструване, че преговарят, към действително преговаряне, а също и да вземат предвид опасенията, които имаме с Русия, че тази война няма да продължи и тази война няма да се разшири към други територии“, каза Калас в отговор на въпрос на Euronews.