Евтиното излиза скъпо: Балони с водород се възпламениха в асансьор ВИДЕО

Двама души бяха ранени, след като балони, пълни с газ, избухнаха в пламъци в асансьора на жилищна сграда в Мумбай, заснеха охранителни камери.

Полицията съобщи, че мъж и жена са получили изгаряния при инцидента, станал в Горегаон, западно предградие на крайбрежния град, във вторник вечер. По случая е образувано досъдебно производство срещу продавача на балоните, уточниха властите.

Кадри от камерата, намираща се вътре в асансьора, показват как първо влиза жена с малък куфар на колелца, а след нея - мъж, който носи повече от дузина балони, натъпкани в голям полиетиленов чувал. Мигове по-късно, докато друг мъж се опитва да влезе в асансьора, балоните внезапно пламват и изпълват затвореното пространство с огън. Пламъците за кратко закриват камерата, след което и тримата изхвърчат навън. Мъжът, който носи балоните, се вижда как се олюлява и пада на пода веднага след като излиза.

Полицията съобщи, че раненият мъж и жената са били прегледани и лекувани за изгаряния.

Не е ясно какъв тип газ е бил използван за надуването на балоните, но се предполага, че е водород, вместо хелий, защото е по-евтин. Хелият, който често се използва за балони, не е запалим. Водородните балони, за разлика от него, са силно горими и могат лесно да се възпламенят в затворени пространства или близо до източници на топлина. Властите казаха, че тече разследване, което трябва да установи дали е бил използван водород, пише The Independent.

Видео от инцидента се разпространява масово в социалните мрежи и отново повдигна въпроси за безопасността при използването на водородни балони, които вече са били свързвани с поредица подобни случаи.

Миналата година водородни балони избухнаха по време на сватбена церемония в Индия, при което младоженците са получили изгаряния.

В друг инцидент жена пострада, след като балоните, които държала, се възпламенили близо до свещи върху торта за рожден ден.