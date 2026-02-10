Дъщерята на кандидат за губернатор бе намушкана до смърт в Минесота

Дъщерята на кандидат за губернатор на Минесота беше открита намушкана до смърт в дома си през уикенда, което предизвика трагичен трус в изборите в щата през 2026 година.

Хали Мари Тоблър, която е на 22 години, е идентифицирана като жертвата на жестоко престъпление в събота, 7 февруари, след като полицаи от Полицейското управление на Сейнт Клауд реагирали на сигнал за спешен медицински случай и я намерили мъртва в заключен апартамент.

Съпругът на Хали, 23-годишният Дилън Майкъл Тоблър, е бил открит жив в жилището с прободни рани, които според полицията си е нанесъл сам, се казва в прессъобщение, обобщаващо предварителните резултати от разследването. Той остава в полицейски арест в стабилно състояние и се очаква да му бъдат повдигнати обвинения във връзка с убийството на съпругата му.

Хали е дъщеря на бившия общински съветник на Сейнт Клауд - Джеф Джонсън, който водеше кампания, за да спечели републиканската номинация за губернатор на Минесота на изборите тази година. След новината за смъртта на дъщеря си той се оттегли от надпреварата на първичните избори.

"Няма думи, които да изразят адекватно скръбта, която изпитваме за Джеф и семейството му. Загубата на дете е немислима и нашите мисли и молитви са с тях, докато преживяват тази опустошителна трагедия", заяви в понеделник, 9 февруари, Републиканската партия на Минесота в изявление, с което потвърди новината

"От уважение към семейството му и мащаба на тази загуба Джеф преустанови кампанията си за губернатор на Минесота. Молим всички жители на Минесота да се присъединят към нас и да подкрепят семейството на Джеф Джонсън в този изключително болезнен момент", обяви партията, цитирана от People.

Демократичната сенаторка Ейми Клобушар, която е широко смятана за фаворит в надпреварата за губернатор на Минесота, публикува изявление след новината за смъртта на Хали, като написа в X: "Моите съболезнования на Джеф Джонсън и цялото му семейство за загубата на дъщеря им в събота вечер. Джон и аз се молим за всички, които я обичаха, в този немислимо труден момент."

Щатската представителка на Минесота Кристин Робинс, която се кандидатираше срещу Джеф Джонсън на първичните избори при републиканците, написа: "Съкрушена съм за Джеф и семейството му заради тази ужасяваща трагедия. Не мога да си представя скръбта им. Моля, присъединете се към Брент и мен в молитва за Джеф и семейството му. Нека Бог бъде тяхното убежище и сила в дните напред."

Джеф Джонсън беше един от няколкото кандидати в републиканските първични избори за губернатор на Минесота през 2026 г., сред които са и главният изпълнителен директор на MyPillow Майк Линдел и пенсионираният ММА боец Брад Колър.

Бившият щатски сенатор Скот Дженсън, който спечели републиканската номинация за губернатор в предишния изборен цикъл, но загуби от действащия губернатор Тим Уолц, също се оттегли от надпреварата за губернатор в понеделник и вместо това реши да се кандидатира за щатски одитор.