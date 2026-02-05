Путин признава икономическия спад, навлиза ли Русия в рецесия?

На 19 януари руското Министерство на финансите публикува доклад, оценяващ изпълнението на федералния бюджет на страната през 2025 г. Документът установява, че Русия е имала дефицит на федералния бюджет, равен на 2,6% от брутния си вътрешен продукт през 2025 г. Освен това приходите на Руската федерация от продажби на петрол и газ са спаднали до 8,48 трилиона рубли (или 111,2 милиарда долара) през 2025 г., което е с около 24% по-малко отколкото през 2024 г., когато Русия е спечелила 11,13 трилиона рубли (или 146 милиарда долара). Тази информация е в съответствие с посланията на руския президент Владимир Путин за руската икономика, в които той публично призна, че Руската федерация преживява икономически спад.

По време на годишната си пресконференция в края на годината през декември 2025 г. Путин обсъди различни теми, като например продължаващото нахлуване на Русия в Украйна, международните санкции, наложени на Русия поради войната, руската търговия и бизнес, както и руската икономика. Когато говори за руската икономика, Путин призна, че страната е изправена пред някои трудности, пише Forbes.

По време на конференцията Путин заяви, че „растежът на БВП на Русия е 1%“ през 2025 г. „Това е умишлен ход от страна на правителството, централната банка и цялото ръководство на страната, свързан с инфлационното таргетиране. Трябва да се отбележи, че като цяло тази цел се постига, тъй като целта беше поставена за намаляване на инфлацията до поне 6%, но до края на годината тя вероятно ще бъде под 6% - 5,7-5,8%. Забавянето на икономическия растеж обаче е умишлена стъпка, цената, платена за поддържане на качеството на икономиката и макроикономическите показатели. Дефицитът на федералния бюджет е 2,6%.“

За да се справи с икономическия спад, Путин заяви, че руското правителство ще трябва да повиши ставката на данъка върху добавената стойност. Той добави, че това би бил „най-подходящият, честен и прозрачен начин за справяне с предизвикателствата“, пред които е изправена руската икономика.

След годишната пресконференция на Путин в края на годината, руското Министерство на финансите обяви на 1 януари, че ще има увеличение на данъците върху потреблението от 20% на 22%. Освен това руското правителство заяви, че ще наложи нови данъци върху електрониката, включително лаптопи и смартфони. В отговор на тези данъчни съобщения, предприятията, опериращи в Русия, повишиха цените на своите стоки. Например, The Moscow Times съобщи, че „логистичните компании вече са повишили ставките с 10% до 20%“, докато „цените на хранителните услуги, фитнеса, частното здравеопазване и образованието са се повишили средно с 8% до 10%, докато ИТ и дигиталните услуги са увеличили цените с 5% до 7%.“

Обявяването на увеличение на данъците от руското правителство, заедно с бизнес решенията за повишаване на цените и нарастващата инфлация, разгневи руските граждани. Според доклад на фондация „Джеймстаун“ в Русия се наблюдава нарастващ брой протести, в които гражданите изразяват загриженост относно състоянието на руската икономика. Въпреки че демонстрациите са малки, руските граждани започват да усещат социално-икономическото въздействие на забавящата се руска икономика, както и нарастващите данъци и цени на стоки и услуги. Освен това руските предприятия стават все по-песимистично настроени относно текущото състояние на руската икономика.

Въпреки опитите на руското правителство да смекчи настоящата икономическа ситуация, се прогнозира, че тези усилия няма да са в състояние да решат проблема. Според обобщен доклад за растежа на БВП, публикуван от Световната банка, руската икономика е нараснала само с 0,9% през 2025 г. Това е след като БВП на Русия е нараснал с 4% както през 2023 г., така и през 2024 г. Световната банка също така прогнозира, че въз основа на настоящите икономически тенденции в Русия, руската икономика ще нарасне само с 0,8% през 2026 г. Световната банка отбеляза, че „изкривена от войната икономика, в която строгата парична политика, свиващият се частен кредит и недостигът на работна ръка са спрели гражданското производство“, е допринесла за този икономически спад в Русия.

Санкциите, наложени от международната общност на Руската федерация в отговор на пълномащабното нахлуване в Украйна,

допринесоха за икономическите проблеми на Русия. Според базата данни за санкции срещу Русия на Атлантическия съвет, Руската федерация е загубила десетки милиарди долари поради международните санкции. Повече от 1000 компании също са преустановили или прекратили дейността си в Русия от началото на пълномащабното нахлуване, което допълнително допринася за загубите на приходи в Русия. В резултат на това Руската федерация разчита в голяма степен на износа на енергия и операциите на отбранителната промишленост, за да поддържа руската икономика. Допълнителните санкции върху руската енергийна индустрия и сенчестия флот от Съединените щати, Обединеното кралство, Европейския съюз, Канада и други страни и регионални организации допълнително ограничиха приходите на Русия от енергийния сектор.

И накрая, продължаващото нахлуване на Русия в Украйна се отрази на труда и производството в Руската федерация, което допълнително се отрази на руската икономика. Към днешна дата стотици хиляди работници са били призовани в руската армия. Тяхното напускане от индустриални фабрики, предприятия и други сектори доведе до недостиг на работна ръка в Русия. Освен това десетки хиляди руски войници, които се завръщат от войната в Украйна, са ампутирани или по друг начин тежко ранени, а нараняванията им са им попречили да работят във фабрики и други индустрии. Жертвите на фронтовата линия също са допринесли за недостига на работна ръка. Поради тези развития в Русия се създават и предлагат по-малко стоки и услуги. В резултат на това се продават по-малко продукти и се генерират по-малко приходи. Следователно руската икономика се бори да расте.

Като цяло, данните, публикувани от руското Министерство на финансите и Световната банка, показват, че руските граждани трябва да се подготвят за труден финансов период през 2026 г. Путин вече призна, че в Русия има икономически спад, а руският министър на икономическото развитие Максим Решетников преди това заяви, че Руската федерация „вече е на ръба на рецесия“. Тези опасения накараха руското правителство да повиши данъците в опит да намали въздействието на настоящите и предстоящите икономически предизвикателства.

Нищо никога не е сигурно в икономическите прогнози и никой не може да каже със сигурност дали Русия ще влезе в рецесия през 2026 г. Въпреки това икономисти, експерти по руските въпроси и наблюдатели на войната между Русия и Украйна ще се интересуват да видят какво ще се случи с руската икономика тази година.