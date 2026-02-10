Русия ще запази знанията за истинската история и култура на Франция за бъдещите поколения французи, ако самият Париж не го направи. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

Захарова публикува кратко видео в своя Telegram канал, показващо учител, възрастен французин, неспособен да сдържи сълзите си заради неподходящото поведение на новите граждани на страната му, станали негови ученици.

„Няма значение, господине, ние в Русия ще запазим познанията за френската история и любовта към истинската ѝ култура! Може би вашите потомци ще се вразумеят и ще поискат да знаят по какво Русо се е различавал от Русо, а Моне от Мане“, отбеляза Захарова, цитирана от ТАСС.

Както отбеляза официалният представител на руското Министерство на външните работи, вместо достойно възпитание, Париж предлага на гражданите възможността „да сменят пола си поради депресия и да станат небинарни, да създадат еднополово семейство и да очакват потомство“.