Мъж се пробва да плати $5000 на друг, за да убие бившата му и новите ѝ гаджета

Мъж от Пенсилвания бе арестуван във връзка със заговор за убийство срещу заплащане, насочен срещу бившата му приятелка и двама мъже, с които тя е имала връзки след края на тяхната.

В сряда, 11 февруари, 41-годишният Ерик Бърковиц е обвинен по три точки за подстрекаване към убийство, три за опит за убийство, три точки за терористични заплахи с намерение да тероризира друг човек и три за безразсъдно излагане на опасност на друг човек, сочат съдебни документи, цитирани от People.

Срещу него са повдигнати още две обвинения за притежание на средство за престъпление с умисъл, както и по едно обвинение за лице, което няма право да притежава/използва огнестрелно оръжие поради некомпетентност, притежание на оръжие, умишлено притежание на контролирано вещество от лице без регистрация и хулиганско поведение.

Арестът идва ден след като Бърковиц, според разследващите, се е свързал със Стивън Лукър през Facebook Messenger във вторник, 10 февруари, съобщават CBS Philadelphia и NBC 10. По данни на полицията Бърковиц е предложил на Лукър 5000 долара, за да убие бившата му приятелка и двама мъже, с които тя е излизала след края на седемгодишната им връзка.

Двамата се познавали от училище и не били поддържали контакт от години, докато Бърковиц не потърсил Лукър с молба за помощ за плана, съобщава NBC 10, позовавайки се на полицията. Според CBS Philadelphia, отново по данни на властите, Бърковиц е дал на Лукър огнестрелно оръжие Mac 11 и телефон за еднократна употреба.

Според медията Бърковиц знаел адресите на трите си мишени и планирал в сряда да се срещне с Лукър пред дома на една от тях в щата Ню Йорк.

Вместо това Лукър сигнализирал властите за искането на Бърковиц и след това съдействал на полицията в Upper Dublin Township и на детективи от окръг Монтгомъри, които записали разговора им, съобщава WFMZ. В аудиозаписа се чува как Бърковиц потвърждава плана и казва, че "ще се погрижи сам за момичето", заявява прокуратурата, цитирана от CBS Philadelphia, позовавайки се на офиса на окръжния прокурор на Монтгомъри.

Властите арестували Бърковиц в сряда, 11 февруари, в дома му, в момента, в който се качвал в такси, тръгвайки към адрес в Ендикът, щата Ню Йорк - адрес, който съвпадал с този на бившата му приятелка. При ареста, по данни на прокуратурата, цитирана от WFMZ, у него е намерена спортна чанта с черно огнестрелно оръжие Masterpiece Arms Grim Reaper със зареден пълнител, 23 патрона калибър 9 мм, кокаин и голяма сума пари в брой.