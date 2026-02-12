Могъщ някога руски самолетоносач тъне в разруха в Китай

Самолетоносачът „Минск“ от съветската епоха, хибриден военен кораб, проектиран за Студената война, сега гние в затворен тематичен парк в Нантонг, Китай.

Да се ​​​​опишат корабите от клас „Киев“ от съветската епоха като „самолетоносачи“ винаги е било пресилено. За разлика от тежките военни кораби с плоска палуба, които функционират като плаващи авиобази, този клас повече наподобява хибрид между крайцер и самолетоносач. Те са построени, за да задоволят нуждата на Съветите от морска ракетна платформа по време на Студената война. Въпреки възможностите на самолетоносача за превоз на въоръжение, общата му ефективност е била силно ограничена.

Днес един военен кораб от клас „Киев“ гние в китайски тематичен парк, който сега е затворен.Проектирани да конкурират американските си аналози, като самолетоносачите клас Kitty Hawk, корабите клас Киев са специално обозначени като „тежки авиационни крайцери“, когато са въведени за първи път. Тяхната компоновка е била отчасти заимствана от пълнопалубния самолетоносач „Орел“, предишно предложение, което в крайна сметка е било отхвърлено по време на фазата на проектирането.

Всеки кораб от клас „Киев“ е построен в украинските корабостроителници „Николаев Юг“, основният съветски производител на големи надводни бойни кораби, пише за TNI Мая Карлин.

Наклонена пилотска палуба е заемала приблизително две трети от дължината на общата палуба на корабите, докато останалата част е била предназначена за ракети земя-въздух и земя-земя. Всяка е била оборудвана с осем противокорабни ракети SS-N-12 „Sandbox“, които са могли да носят високоексплозивна бойна глава от 2000 паунда или ядрена бойна глава от 250 килотона. Що се отнася до самолетите, корабите „Киев“ са имали пускови установки за около дузина изтребители Як-38 „Forger“ и хеликоптери Камов Ка-25/27/29.

Общо Съветският съюз е построил четири самолетоносача от клас „Киев“ преди разпадането си през 1991 г. Нито един от тях не е в експлоатация днес. Първите два кораба от класа, „Киев“ и „Минск“, бяха спрени по време на тежките финансови затруднения на Русия през 90-те години на миналия век и продадени на Китай като музеи. Третият кораб от класа, „Новоросийск“, в крайна сметка беше бракуван. Само последният кораб от клас „Киев“, известен по това време като „Адмирал Горшков“, остава в активна служба, но сега служи в индийския флот, преименуван на INS „Викрамадитя“.

Вторият самолетоносач от клас „Киев“ – наречен „Минск“ на името на столицата на Беларуската ССР (днес Беларус) – е въведен в строежа на съветския флот през 1978 г. Самолетоносачът се радва на незабележителен експлоатационен живот през 80-те години на миналия век и оцелява след разпадането на Съветския съюз, влизайки в експлоатация в руския флот. След мистериозен инцидент през 1993 г. обаче, „Минск“ е изваден от експлоатация и е консервиран в корабостроителницата „Черноморский“ в Николаев, Украйна.

Оттам съдбата на кораба става все по-депресираща.

През 1995 г. е продаден на южнокорейска компания за скрап, но планираното му бракуване е отменено след екологични протести в Южна Корея. Корабът е препродаден на китайска развлекателна компания за оскъдните 4,3 милиона долара, предназначени да бъдат използвани като централна част на увеселителен парк с военна тематика в южния китайски град Шънджън.

Паркът, наречен „Минск Уърлд“, е открит през 2000 г. и за известно време е бил успешен. (Сестринският кораб на „Минск“, „Киев“, става централна част на подобен парк в североизточния китайски град Тиендзин; сега функционира като луксозен хотел.) На „Минск Уърлд“ самолетоносачът е изложен редом с китайски бойни самолети Q-5 Fantan и изтребители МиГ-27 и МиГ-23 от съветската епоха. Според „The War Zone“ „Бяха показани инертни оръжия или макети на тях, включително ракети, бомби и торпеда, както и други съветски военни. Добавени бяха и експонати, обхващащи китайските военни.“ Паркът дори проведе песни и танци на открита сцена, разположена на палубата на самолетоносача.

Но съдбата на „Минск“ беше далеч по-нещастна; паркът беше затворен през 2006 г., отворен отново под ново ръководство, след което затворен за постоянно през 2016 г.

Обсаденият самолетоносач беше теглен до Джоушан за ремонт, преди да бъде преместен в Нантонг в централната китайска провинция Дзянсу, в подготовка за откриването на друг тематичен парк.

Последната и може би последна катастрофа за „Минск“ се случи през август 2024 г., когато корабът се запали по време на нов ремонт. Въпреки че не се съобщава за пострадали при пожара, кадри показват огромни вълни от огън, заливащи палубата, унищожавайки кораба. След пожара служител заяви пред Китайското национално радио, че той е „направил перспективите на този проект пълни с твърде много несигурности“ – което означава, че „Минск“ вероятно никога повече няма да отвори врати.