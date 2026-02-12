IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Няма да има разговор Макрон-Путин през следващите дни

Става въпрос за подготовка, която трябва да бъде направена

12.02.2026 | 22:11 ч.
Френският президент Еманюел Макрон заяви, че няма спешност за откриване на диалог с руския лидер Владимир Путин, като подчерта необходимостта европейците да прецизират своите цели, съобщава агенция AFP.

Още през декември Макрон обяви намерението си да възобнови преките контакти с Русия, които до голяма степен бяха преустановени след инвазията в Украйна през 2022 г.

“Не става въпрос за дни, има подготовка, която трябва да бъде направена. Мисля, че това, от което се нуждаем сега, е да работим помежду си върху това какво желаем да поискаме“, каза президентът пред журналисти след разговорите на лидерите на ЕС в Белгия. 

По-рано този месец Макрон изпрати своя дипломатически съветник в Москва, за да започне подготовката на основата.

“Трябва да подготвим това, като европейци, за да бъдем готови, когато дойде подходящият момент, за разговор с руснаците. И какво искаме? Искаме гаранции за сигурност за Украйна, но също така и неща за европейците“, каза френският лидер.

Като свои приоритети Макрон посочи “въпросите на просперитета, бъдещето на нашата Европа и архитектурата на сигурността“.

Френският президент повдигна възможността за възобновяване на диалога с Путин в интервю, публикувано от няколко вестника, като аргументира, че той трябва да бъде “добре организиран“ с европейските партньори, но без да участват “твърде много събеседници“.

Еманюел Макрон Франция Русия Владимир Путин диалог войната в Украйна
