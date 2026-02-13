Биографът на Путин Рой Медведев почина на 101-годишна възраст

Руският историк и писател Рой Медведев почина на 101-годишна възраст. Това съобщава ТАСС, позовавайки се на снаха му.

По думите ѝ Медведев е починал сутринта на 13 февруари в дома си. Като предполагаема причина за смъртта тя посочи сърдечна недостатъчност.

„Полицията ще си тръгне, ще дойдат от моргата, ще го вземат и ще бъде извършена аутопсия. Най-вероятно — сърдечна недостатъчност“, уточни тя.

На 14 ноември 2025 г. Медведев отбеляза своя 100-годишен юбилей. Той издаде повече от 40 книги, сред които биографии на Владимир Путин, Никита Хрушчов, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Борис Елцин, Михаил Шолохов, Михаил Суслов, Александър Солженицин, Андрей Сахаров, Нурсултан Назарбаев и Александър Лукашенко.

Сбогуването с Медведев ще се състои на 17 февруари в Одинцово.

От 2000 г. насам биографът пишеше активно за президента на Русия Владимир Путин и издаде за него повече от две дузини книги, последната от които излезе през 2025 г.

Рой Медведев работеше активно до края на живота си и признаваше, че не използва интернет.