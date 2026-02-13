IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бурята “Нилс” взе две жертви във Франция, остават предупрежденията за наводнения

Над 900 хиляди домакинства са останали без електричество

13.02.2026 | 18:22 ч. 0
БГНЕС

Последствията от смъртоносна буря "Нилс" продължиха да разтърсват части от Франция в петък, като опасенията от наводнения в югозападната част на страната продължават, въпреки че предупрежденията за вятър бяха отменени, според метеорологичната служба Météo-France, съобщава AP.

Говорителят на правителството заяви по TF1, че Франция е регистрирала два смъртни случая, свързани с бурята Нилс: един в четвъртък в департамента Ланд и втори "в последните часове“ в Тарн е Гарон.

Говорителят каза, че втората жертва е мъж, който е бил намерен в градината си.

Бурята е оставила до 900 хиляди клиенти без електричество в пика си.

Бдителността за наводнения остава висока. Météo-France поддържа червени предупреждения за наводнения за Жиронда и Ло е Гарон – които ще останат в сила и в събота – поради значителното наводнение на река Гарона.
Метеорологичната агенция Météo-France заяви, че бурята е имала "необичайна сила“ и е дошла от западното крайбрежие на Франция през нощта от сряда до четвъртък, а сега се е придвижила на изток към Европа.

