Бурята “Нилс” взе две жертви във Франция, остават предупрежденията за наводнения

Последствията от смъртоносна буря "Нилс" продължиха да разтърсват части от Франция в петък, като опасенията от наводнения в югозападната част на страната продължават, въпреки че предупрежденията за вятър бяха отменени, според метеорологичната служба Météo-France, съобщава AP.

Говорителят на правителството заяви по TF1, че Франция е регистрирала два смъртни случая, свързани с бурята Нилс: един в четвъртък в департамента Ланд и втори "в последните часове“ в Тарн е Гарон.

Говорителят каза, че втората жертва е мъж, който е бил намерен в градината си.

Бурята е оставила до 900 хиляди клиенти без електричество в пика си.

Бдителността за наводнения остава висока. Météo-France поддържа червени предупреждения за наводнения за Жиронда и Ло е Гарон – които ще останат в сила и в събота – поради значителното наводнение на река Гарона.

Метеорологичната агенция Météo-France заяви, че бурята е имала "необичайна сила“ и е дошла от западното крайбрежие на Франция през нощта от сряда до четвъртък, а сега се е придвижила на изток към Европа.