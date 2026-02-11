Лавров: Намерението на НАТО да присъства в цяла Евразия е тревожно

Намерението на НАТО да използва инструментите си за влияние в постсъветското пространство е тревожно. Тази заплаха сега засяга и Югоизточна Азия, заяви руският външен министър Сергей Лавров, предава ТАСС.

„Открито декларираното намерение на НАТО да установи своите инструменти за влияние на целия евразийски континент е изключително тревожно, под претекст, че заплахите за територията на членовете на Северноатлантическия алианс – а именно за да ги защити е създаден НАТО – тези заплахи сега идват от Тайванския проток, Южнокитайско море и Югоизточна Азия“, каза министърът, говорейки по време на правителствения час в Държавната дума.

Лавров посочи изграждането на евразийска структура за сигурност като един от основните приоритети на руското председателство на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) тази година. Той отбеляза, че тези приоритети „произтичат от необходимостта, в днешната динамична и бурна глобална среда, от подобряване на компонента за сигурност на организацията“.

„На първо място, с акцент върху повишаване на бойния потенциал на колективните сили, оборудването им със съвременни оръжия и т.н.“, обясни Лавров. „Нашите приоритети включват работа по осигуряване на биологична сигурност. Нашите западни колеги в постсъветското пространство продължават да прилагат програми, които са непрозрачни и според нашите експерти представляват сериозни рискове“, заяви Лавров.

„И, разбира се, информационната сигурност, информационните и комуникационните технологии, изкуственият интелект – всичко това е пряко свързано с предизвикателствата, пред които е изправена Организацията на Договора за колективна сигурност. Традиционни области – ние ги наричаме „нови заплахи“, но те вече са станали традиционни. Те включват борбата с тероризма, екстремизма, екстремистката идеология, трафика на наркотици, организираната престъпност и незаконната миграция. Всичко това е включено в нашия документ с приоритетите“, добави Лавров.