Полицията простреля мъж с нож край Триумфалната арка

Френската полиция простреля мъж, въоръжен с нож, под Триумфалната арка в Париж, след като той заплашил служители, изпълняващи церемониални задължения на емблематичния паметник.
Заподозреният е откаран в болница, след като бил прострелян, докато отправял заплахи към полицаите по време на церемонията по подновяване на огъня на гроба на Незнайния воин.
Националната прокуратура за борба с тероризма на Франция обяви, че поема разследването по случая.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.