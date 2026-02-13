Полицията простреля мъж с нож край Триумфалната арка

Френската полиция простреля мъж, въоръжен с нож, под Триумфалната арка в Париж, след като той заплашил служители, изпълняващи церемониални задължения на емблематичния паметник.

Заподозреният е откаран в болница, след като бил прострелян, докато отправял заплахи към полицаите по време на церемонията по подновяване на огъня на гроба на Незнайния воин.

Националната прокуратура за борба с тероризма на Франция обяви, че поема разследването по случая.