Карнавалът и веселието в Рио започнаха СНИМКИ

EPA/БГНЕС 1 / 13 / 13

Кметът на Рио де Жанейро връчи ключа на крал Момо от бразилския град в петък, с което даде началото на символичното петдневно царуване на карнавалния монарх над празненствата, съобщава АР.

До сряда Момо е натоварен с ръководенето на веселбата, участието в парадите и насърчаването на радостта на купонджиите. Неговото управление над метрополиса в южноамериканската страна символизира преобръщането на обществото по време на карнавала.

Тазгодишният Момо е 30-годишният Данило Виейра, родом от Рио, който ще поеме отговорност за празненствата.

"Правилата все още важат, разбира се“, каза Виейра пред Асошиейтед прес преди символичната си коронация. „Трябва да спазваме правилата на нашия град, на нашата страна, но карнавалът се ръководи от мен.“

През 2024 г. кметът на Рио де Жанейро Едуардо Паес издаде указ, с който ключовата церемония се превръща в ежегодно официално събитие, задължавайки неговите наследници да участват.

Рио очаква около 6 милиона купонджии да участват в шумните улични партита, където групи, съставени от музиканти, перкусионисти и артисти на кокили, привличат хиляди купонджии, много от които оскъдно облечени и покрити с блясък.

Много местни и чужденци ще се отправят към известния Самбодрум в Рио по време на карнавала, където училищата по самба ще представят своите паради – подготвяни старателно в продължение на месеци – с гигантски платформи и сложни костюми, пред съдиите, които ще раздадат точки и в крайна сметка ще обявят победител.

Тазгодишните паради отбелязват разнообразни теми, включително секс работниците, покойната певица и автор на песни Рита Лий и чернокожите общности в Амазонка.

Въпреки че карнавалът в Рио е най-известният, празникът е национален феномен. Училищата по самба в най-голямата тропическа гора в света също подготвят паради, а празненствата в колоритния колониален град Олинда започнаха в четвъртък.

В Рио скорошна вълна от кражби от млади хора, действащи в групи, повдигна опасения за сигурността, като някои призоваха кмета и губернатора Клаудио Кастро да направят повече, за да гарантират безопасността на купонджиите.