Зеленски недоволен: САЩ твърде често искат отстъпки не от Русия, а от Украйна

Иска съдържателна тристранна среща

14.02.2026 | 15:08 ч. 13
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Украинският президент Володимир Зеленски днес изрази надежда, че мирните преговори с посредничеството на САЩ следващата седмица в Женева ще бъдат сериозни и съдържателни, но изрази загриженост, че от Киев „твърде често“ се иска да прави отстъпки, предаде Ройтерс.

„Наистина се надяваме, че тристранните срещи след седмица ще бъдат сериозни, съдържателни, полезни за всички ни, но, честно казано, все едно страните говорят за напълно различни неща“, заяви Зеленски, изказвайки се на Мюнхенската конференция по сигурността.

„Американците често се завръщат на темата за отстъпките и твърде често тези отстъпки се обсъждат единствено в контекста на Украйна, а не на Русия“, допълни той.

