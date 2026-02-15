Орбан бесен на Зеленски: Има едно нещо, което не си разбрал!

Унгарският премиер Виктор Орбан отговори в публикация в X на украинския президент Володимир Зеленски, който остро го нападна на Мюнхенската конференция по сигурност, заявявайки, че Украйна не може да стане член на Европейския съюз.
"Скъпи Володимир, благодаря ти за поредната предизборна реч в подкрепа на присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Тя ще помогне много на унгарците да видят ситуацията по-ясно. Но има едно нещо, което не разбираш правилно: този дебат не е за мен и не е за теб. Става въпрос за бъдещето на Унгария, Украйна и Европа. Именно затова не можеш да станеш член на Европейския съюз", написа Орбан в X.
В яростна атака срещу унгарския премиер Виктор Орбан, с когото е имал няколко публични спора, Володимир Зеленски заяви на Мюнхенската конференция по сигурност: "Само Виктор може да мисли как да си увеличи корема, а не как да увеличи армията си, за да предотврати завръщането на руски танкове по улиците на Будапеща. Нашето единство е най-добрата защита срещу агресивните планове на Русия."
