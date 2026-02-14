Орбан обеща: Ще пометем потисническата машина на Брюксел

Унгарският премиер Виктор Орбан отново продължи атаката си срещу "гражданските псевдоорганизации, журналистите, съдиите и купените политици" в годишното си обръщение към нацията преди парламентарните избори в Унгария през април тази година, предаде Франс прес.

Орбан се изправя пред най-голямото предизборно предизвикателство, откакто отново пое властта през 2010 г. Неговата партия ФИДЕС заема второ място в социологическите проучвания след опозиционната партия ТИСА преди произвеждането на парламентарните избори на 12 април.

"Потисническата машина на Брюксел работи отново в Унгария, ще я пометем след април", заяви Орбан в обръщението си.

"Работихме здраво и напредваме решително, но нашата работа още не е приключила. Затова трябва и затова ще спечелим изборите през април", подчерта той.

Унгарският премиер изтъкна, че американският президент Доналд Тръмп, който изрази подкрепа за него, "също се е разбунтувал срещу световната мрежа на либералите - бизнесмени, медии и политици. "Така той направи шансовете ни за победа по-големи", отбеляза Орбан.

Шестдесет и две годишният Орбан определи главния си съперник Петер Мадяр, лидер на партията ТИСА, като "марионетка на Брюксел", подкрепяна от мултинационалните компании. По думите на Орбан, ако опозицията спечели изборите "джобовете на унгарските семейства ще се изпразнят".

От своя страна, 44-годишният Мадяр обеща да се заеме с премахването на корупцията, като обвини Орбан и неговите съюзници в облагодетелстване от корупционни практики.

В стремежите си да изгради "нелиберална държава" Орбан е обвиняван, че е заглушил критиците от съдебната власт, представителите на академичните среди, медиите и гражданското общество, както и че е ограничил правата на малцинствата, припомня АФП.