Рубио от Братислава: В интерес на Вашингтон е Европа да е силна

В Братислава държавният секретар на САЩ Марко Рубио увери, че Вашингтон не желае Европа да бъде "зависима" или "васал" на Съединените щати, а равностоен партньор. Изявлението дойде ден след речта му в Мюнхен, в която той призова европейците да се присъединят към визията на американския президент Доналд Тръмп за световния ред.

"Не искаме Европа да бъде зависима, не искаме тя да бъде васал на Съединените щати. Търсим партньорство", каза Рубио на съвместна пресконференция със словашкия премиер Роберт Фицо, подчертавайки, че в интерес на Вашингтон е да има "силна Европа" в момент, когато трансатлантическите отношения преминават през период на напрежение.

На 14 февруари, по време на реч пред Мюнхенската конференция по сигурността, Рубио призова европейските държави да застанат зад визията на Тръмп за международния ред и да защитят западната цивилизация, която според него е застрашена от масовата миграция и културния и индустриалния упадък. Той настоя и за съживяване на връзките със "силна" Европа, предаде АФП.

Държавният секретар пристигна в Словакия за кратко посещение, след което замина за Будапеща. И двете централноевропейски държави се управляват от лидери, смятани за близки до Тръмп. По време на пресконференцията Рубио изтъкна, че американският президент иска засилване на отношенията с Централна Европа.

Фицо, който открито се идентифицира със суверенистката и националистическа идеология на Тръмп, коментира и войната в Украйна, с която Словакия има обща граница. Той определи подхода на американския президент като "рационален и прагматичен", макар да изрази скептицизъм, че конфликтът може да бъде решен "в близко бъдеще". Рубио заяви, че оценява тези думи, подчертавайки, че "ролята на Съединените щати е да се опитат да улеснят края на една много смъртоносна, много кървава и изключително скъпа война, съпроводена с ужасни страдания".

След Братислава Рубио отпътува за Будапеща, където на 16 февруари има срещи с унгарското ръководство, включително с премиера Виктор Орбан. Тръмп не крие подкрепата си за Орбан, когото нарича "силен и могъщ човек", на фона на предстоящите парламентарни избори на 12 април. Унгарският премиер се изправя пред най-сериозното предизвикателство от завръщането си на власт през 2010 г., тъй като партията му "Фидес“ изостава в независимите социологически проучвания от опозиционната формация "ТИСА“.

Темата за енергетиката също зае важно място в разговорите. Унгария получи изключение от американските санкции за внос на руски петрол и газ след посещение на Орбан в Белия дом миналата година. Словакия и Унгария, които поддържат тесни връзки с Кремъл, остават силно зависими от руските изкопаеми горива въпреки инвазията на Москва в Украйна през 2022 г. Двете страни спорят с Европейския съюз заради решението му за постепенно прекратяване на вноса на руски газ, а Вашингтон заявява намерение да задълбочи енергийните връзки с двамата си консервативни съюзници.