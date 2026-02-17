“Произведено в Европа” или “Произведено с Европа”: ЕС е раздвоен по въпроса

Европейската комисия, изпълнителният орган на ЕС, ще предложи следващата седмица нови правила, които се очаква да включват изискване компаниите в стратегически сектори да произвеждат в Европа, ако искат да получават публични средства.

Но определението за "европейска преференция“ предизвика дебат, като призивите, особено от Франция, са за повече "Произведено в Европа“, докато други държави от ЕС, като Германия, призовават за "Произведено с Европа“.

Защита на Европа или европейски протекционизъм?

Френският президент Еманюел Макрон настоя, че новите правила ще бъдат за "защита на нашата индустрия“, без да бъдат "протекционистични“, чрез защита на "определени стратегически сектори, като чисти технологии, химикали, стомана, автомобили или отбрана“.

В противен случай, предупреди той, "европейците ще бъдат пометени настрана“.

Но други страни от ЕС, които са поддръжници на свободната търговия, се противопоставят на плановете, пише AFP.

Шведският премиер Улф Кристерсон заяви, че Европа трябва да се конкурира въз основа на качество и иновации, а не защото иска да защити европейските пазари.

"Не искаме да защитаваме европейските предприятия, които по същество не са конкурентоспособни“, каза Кристерсон пред вестник Financial Times миналата седмица.

Но лидерите на ЕС по време на разговорите в четвъртък изглежда постигнаха консенсус по въпроса, настоявайки за мярката в определени специфични сектори, тъй като казват, че Европа е изправена пред нелоялна конкуренция от Китай и други страни.

"Ние сме за отворените пазари“, заяви в понеделник германският министър на финансите Ларс Клингбайл. "Но искам също така да бъда много ясен: ако Китай промени правилата на играта, ако се сблъскаме със свръхкапацитет, субсидии и факта, че пазарите в Европа са наводнени, тогава Европа трябва да се защити".

В Европа или с Европа?

Поддръжниците искат "Произведено в Европа“ да бъде строго дефинирано и само за промишлени стоки, произведени от компоненти, произведени в Европейското икономическо пространство, произведени в 27-те държави-членки на ЕС, както и в Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Критиците казват, че това определение би било твърде ограничаващо и вместо това призовават за по-гъвкава мярка, като германската Merz, която призовава за "Произведено с Европа“, а не "Произведено в Европа“.

Те също така твърдят, че би било трудно да се приложи на практика и рискува да дестабилизира европейските вериги за доставки.

"Обикновено дори превозно средство, сглобено в Европа, включва стотици специализирани компоненти, доставени от цял ​​свят. Много критични суровини не могат да бъдат произведени конкурентно в мащаб в Европа“, заяви японският производител на автомобили Honda.

Великобритания и Турция, за които ЕС е важен търговски партньор, също частно изразиха загриженост пред Брюксел относно това да не допускат своите страни.

Някои столици на ЕС са обезпокоени от потенциални ответни мерки от страните доставчици, които биха въвлекли Европа в конфронтации в момент, когато тя трябва да засили износа си.

Как ще изглеждат правилата?

Изпълнителният орган на ЕС настоява, че е балансирал необходимостта от отвореност и защита на фирмите.

Мярката ще бъде "насочена по три начина“, заяви офисът на председателя на Комисията по промишленост на ЕС Стефан Сежурн, който е начело на инициативата.

Окончателното предложение ще пристигне на 26 февруари, след като комисията обяви промяна на датата във вторник.

В крайна сметка то може да засегне само няколко сектора: автомобилната индустрия и тези, които играят съществена роля в зеления преход и са изправени пред това, което ЕС определя като нелоялна китайска конкуренция, като например слънчеви панели, вятърни турбини и батерии.

Офисът на Сежурн настоя, че компаниите, произвеждащи в ЕС, ще се считат за европейски и ще има "реципрочни ангажименти“ с доверени партньори.