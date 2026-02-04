Урсула ще пътува до Австралия, за да сключи споразумение за сигурност и търговия

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен планира да пътува до Австралия този месец, за да сключи споразумение за сигурност и търговия, според човек, запознат с преговорите. ЕС и Канбера се стремят да възобновят търговските преговори, които се провалиха в края на 2023 г. поради разногласия относно квотите за говеждо и агнешко месо, пише Politico.

Квотите все още се договарят между Канбера и Брюксел, каза човек, запознат с разговорите.

Фон дер Лайен ще предприеме над 20-часовия полет до Австралия директно след участието си в Мюнхенската конференция по сигурността, която ще се проведе в германския град от 13 до 15 февруари, според австралийския дигитален вестник The Nightly, който съобщи новината за четиридневното пътуване на председателя на Комисията.

“Преговорите между ЕС и Австралия продължават. ЕС е ангажиран с укрепването на отношенията с Австралия, стратегически партньор със сходни интереси. Както винаги, напредъкът в чувствителната фаза на преговорите ще зависи от съдържанието“, коментира зам.-говорителят на Комисията Олаф Гил.

Споразумение с Австралия би представлявало победа за ЕС, тъй като би отворило достъп до огромните запаси от стратегически минерали на страната. Австралия е най-големият производител на литий в света и също така държи вторите по големина запаси от мед в света.