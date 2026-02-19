Унгария и Словакия ще спрат доставките на ток и дизел за Украйна

Унгария и Словакия заплашиха да спрат доставките на енергия за Украйна след спирането на тръбопровода „Дружба“. На 16 февруари унгарската MOL Group обяви, че доставките по „Дружба“ за Унгария и Словакия са спрели на 27 януари, предаде Труд.

„Решихме да спрем доставките на дизелово гориво за Украйна“, обяви вчера унгарският външен министър Петер Сиярто в своя "X" акаунт. По думите му, износът няма да се възобнови, докато не бъде възстановен транзитът на петрол за Унгария по тръбопровода.

Будапеща и Братислава твърдят, че тръбопроводът е технически изправен и че спирането е политически мотивирано. Киев отдава прекъсванията на последиците от руски удари по инфраструктурата.

Словашкият премиер Роберт Фицо обяви криза в петролната индустрия поради спирането на тръбопровода. Правителството разреши разпределението на до 250 000 тона суров петрол от стратегическите резерви на Slovnaft, която управлява единствената петролна рафинерия в Словакия. Това количество би трябвало да е достатъчно за един месец. Фицо също така обяви, че Slovnaft ще спре износа на дизелово гориво за Украйна и вместо това ще доставя продуктите си на вътрешния пазар.

„Ако някой се надява, че изнудването с петрол, както беше направено с газа, ще му помогне да спечели по-силна позиция при присъединяването си към Европейския съюз, той жестоко се лъже“, каза Фицо.

Той подчерта, че „Дружба“ е построен, за да отговори на нуждите на Словакия, а страната получава петрол на преференциални цени. И предупреди, че Братислава може също да преразгледа доставките на електроенергия за Киев, ако транзитът не бъде възстановен. Според словашките власти, Словакия осигурява приблизително 21% от вноса на електроенергия в Украйна.

Междувременно, Slovnaft е поръчала седем танкера суров петрол от Саудитска Арабия, Норвегия, Казахстан и Либия, който ще бъде доставен през Хърватия, съобщи в сряда главният изпълнителен директор на компанията Габриел Сабо.

Доставките ще позволят на рафинерията, подразделение на унгарската MOL, да възстанови пълната си дейност през април. Дотогава производството ще бъде намалено и обезпечено със стратегическите резерви на Словакия.

И двете страни остават зависими от руските енергийни доставки и се противопоставят на инициативите на ЕС за пълно премахване на петрол и газ от Русия.