Зеленски одобри планове за нови атаки през юни

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е одобрил планове за атаки през юни като част от отбранителната кампания на Украйна срещу руската инвазия, предаде DPA.

Във вечерното си видеообръщение Зеленски посочи, че май е донесъл промяна в баланса на силите в полза на Украйна. По думите му той е получил доклади от военните командири за ситуацията на фронта и за следващите действия.

Украинският президент заяви, че страната му удържа позициите си по-ефективно, като същевременно провежда повече настъпателни операции.

Той открои като особено значими украинските удари с дронове дълбоко в руска територия. Според Зеленски те са се оказали ефективни през този месец и трябва да бъдат доразвити "по творчески начини".

Украйна се защитава срещу пълномащабната руска инвазия вече повече от четири години и редовно нанася удари по цели в Русия, отбелязва DPA.

Все по-често тези атаки са насочени срещу петролната инфраструктура - рафинерии, помпени станции и пристанища. Целта е да бъдат прекъснати доставките на гориво за руската армия и да се нанесе удар по военния бюджет на Москва.

Зеленски спомена и планирани дипломатически инициативи. По думите му диалогът с новото унгарско правителство е от ключово значение, а Киев е заинтересован да поддържа добросъседски отношения.

В отделно изявление украинският президент обяви, че е започнала подготовката за конференция за възстановяване, насрочена за юни в Гданск, Полша, пише БТА.