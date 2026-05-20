Рене Карабаш се размина с наградата "Букър"

Международната награда „Букър” спечелиха писателката Ян Шуан-цзъ от Тайван за книгата си Taiwan Travelogue и преводачката й английски език Лин Кин.

Церемонията, която се състоя в лондонската галерия „Тейт модърн”, беше предавана на живо в YouTubе. Лауреата на приза обяви председателят на журито - писателката Наташа Браун, предаде БТА.

За първи път наградата печели книга, която е преведена от мандарин, се посочва в съобщение на организацията, която връчва отличието. Романът, излязъл за първи път през 2020 г., представя историята, властта и любовта през погледа на две жени, пътуващи из Тайван през 30-те години на миналия век, когато островът е под японско управление. Книгата е като преведени мемоари на пътешественик и затова накара читателите да повярват, че е действителен превод от японски език.

Журито, избрало носителя на тазгодишната Международна награда „Букър", определя Taiwan Travelogue като завладяваща и остроумна книга.

Творбата на Ян Шуан-цзъ беше фаворит на британските букмейкъри за спечелване на отличието.

Сред другите номинирани произведения тази година бяха „Остайница" (She Who Remains) на българката Рене Карабаш, The Nights Are Quiet in Tehran на германката Шейда Базяр, The Director на австрийско-германския драматург Даниел Келман, On Earth As It Is Beneath на бразилката Ана Паула Мая и The Witch на Мари Н Диай от Франция.

Тази година в конкурса участваха 128 книги, преведени на английски език и издадени във Великобритания и/или Ирландия през последните 12 месеца. От тях журито избра 13, т.нар. дълъг списък, от който впоследствие бяха определени шестте книги в т.нар. кратък списък.

Победителят получава 50 000 британски лири, които се поделят по равно между автора и преводача. Останалите произведения, попаднали в краткия списък, получават по 5000 британски лири, които също се поделят по равно между автора и преводача.

Международната награда „Букър" през 2023 г. спечели романът „Времеубежище" на Георги Господинов и превод на английски език от Анджела Родел.